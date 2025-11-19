В Екатеринбурге мать убила малыша, укачивая его в кроватке

Младенец выпал из кроватки и ударился головой об пол Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Екатеринбурге осудят мать, из-за которой умер ее четырехмесячный малыш. Виктория Важенина, будучи пьяной, слишком сильно раскачала кроватку, откуда выпал ребенок и ударился головой об пол, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«Обвиняемая решила уложить своего ребенка спать. Положив его в детскую кроватку, стала ее сильно раскачивать. В результате сильного раскачивания кроватки младенец выпал через открывшийся подвижный борт и ударился головой об пол, получив при этом телесные повреждения, которые повлекли смерть», — пояснили в инстанции.