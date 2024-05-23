Военкор Котенок сообщил о еще одном задержанном офицере Минобороны РФ

Котенок: задержан офицер департамента по обеспечению госзаказа МО Вертелецкий

23 мая 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Вертелицкого, по предварительным данным, арестовали за мошенничество в особо крупном размере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Офицера департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелицкого задержали. Однако точной информации пока не было опубликовано. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок. «Вон Вертелецкого из Департамента обеспечения гособоронзаказа увезли в „воронке“», — написал военкор в своем telegram-канале. Точной информации по его аресту не было опубликовано. Согласно информации от провоенных каналов, предполагается, что Вертелецкого подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Суть обвинений заключается в том, что офицер якобы направлял выгодные государственные тендеры в пользу знакомых предпринимателей. Это могло быть сделано в обход законных процедур проведения тендеров. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее арестовали замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он подозревается во взятке от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Ее размер составляет 36 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Офицера департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелицкого задержали. Однако точной информации пока не было опубликовано. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок. «Вон Вертелецкого из Департамента обеспечения гособоронзаказа увезли в „воронке“», — написал военкор в своем telegram-канале. Точной информации по его аресту не было опубликовано. Согласно информации от провоенных каналов, предполагается, что Вертелецкого подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Суть обвинений заключается в том, что офицер якобы направлял выгодные государственные тендеры в пользу знакомых предпринимателей. Это могло быть сделано в обход законных процедур проведения тендеров. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее арестовали замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он подозревается во взятке от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Ее размер составляет 36 млн рублей.