В СК объяснили, в чем подозревают замначальника Генштаба Шамарина

СКР: Шамарин подозревается во взятке в 36 млн от пермского завода
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Вадим Шамарин. Stock
Шамарин обвиняется во взятке в особо крупном размере Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадим Шамарин подозревается во взятке в 36 млн, которую получил от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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«В период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство», — передает Следственный комитет слова Петренко. Отмечается, что 23 мая Шамарин был арестован.

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Следствие направило ходатайство в суд в отношении замначальника Генштаба, в результате чего для него была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также Гришина и Высоков привлечены к уголовной ответственности и помещены под стражу.

Ранее сообщалось, что на Шамарина официально оформлена квартира площадью 82,6 квадрата в Подольске, которая стоит 12 млн рублей. На его жену — Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Его примерная стоимость составляет 13 млн рублей.

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Замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадим Шамарин подозревается во взятке в 36 млн, которую получил от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. «В период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство», — передает Следственный комитет слова Петренко. Отмечается, что 23 мая Шамарин был арестован. Следствие направило ходатайство в суд в отношении замначальника Генштаба, в результате чего для него была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также Гришина и Высоков привлечены к уголовной ответственности и помещены под стражу. Ранее сообщалось, что на Шамарина официально оформлена квартира площадью 82,6 квадрата в Подольске, которая стоит 12 млн рублей. На его жену — Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Его примерная стоимость составляет 13 млн рублей.
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