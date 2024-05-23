Хедлайнером фестиваля Ural Music Night станет рэпер Хаски

23 мая 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night В качестве музыкальных гостей на «Ночь музыки» в Екатеринбурге приедет Минаева (участница лэйбла Gazgolder) и рэпер Хаски, который уже выступал на фестивале в 2019 году, но из-за давки концерт остановили. Об этом журналистам во время неформальной пресс-конференции в баре «Самоцвет» рассказал арт-директор проекта Арсений Негодяев. «Минаева и Хаски выступят на площадке в TeleClub», — передает слова Негодяева корреспондент URA.RU. Концерт пройдет на летней площадке. «Ночь музыки» пройдет 28 июня. Для екатеринбуржцев бесплатно споют Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Billy’s band, экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков бывший солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов. Вся информация о масштабном фестивале регионе — в сюжете URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В качестве музыкальных гостей на «Ночь музыки» в Екатеринбурге приедет Минаева (участница лэйбла Gazgolder) и рэпер Хаски, который уже выступал на фестивале в 2019 году, но из-за давки концерт остановили. Об этом журналистам во время неформальной пресс-конференции в баре «Самоцвет» рассказал арт-директор проекта Арсений Негодяев. «Минаева и Хаски выступят на площадке в TeleClub», — передает слова Негодяева корреспондент URA.RU. Концерт пройдет на летней площадке. «Ночь музыки» пройдет 28 июня. Для екатеринбуржцев бесплатно споют Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Billy’s band, экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков бывший солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов. Вся информация о масштабном фестивале регионе — в сюжете URA.RU