Стали известны подробности задержания офицера Минобороны Вертелицкого

Задержанный начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий подозревается в получении взятки от коммерсанта. Он помог второму с получением госзаказа, сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«По подозрению в получении взятки задержан <…> Владимир Вертелецкий», — передает «Известия» слова собеседника. Он добавил, что глава департамента МО РФ помог коммерсанту получить государственный заказ, в результате чего приобрел автомобиль и дом. Вертелецкого задержали 21 мая, пишет РБК.
Ранее, по предварительной информации, Вертелецкий был задержан из-за получения взятки в особо крупном размере. Суть обвинений в его сторону заключалась в том, что он якобы направлял выгодные гостендеры в пользу друзей-предпринимателей. Все это могло проходить незаконно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.