Стали известны подробности задержания офицера Минобороны Вертелицкого

«Известия»: главу департамента МО РФ Вертелецкого подозревают во взятке

23 мая 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Вертелецкого задержали по подозрению в получении взятки от коммерсанта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Задержанный начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий подозревается в получении взятки от коммерсанта. Он помог второму с получением госзаказа, сообщает источник, знакомый с ситуацией. «По подозрению в получении взятки задержан <…> Владимир Вертелецкий», — передает «Известия» слова собеседника. Он добавил, что глава департамента МО РФ помог коммерсанту получить государственный заказ, в результате чего приобрел автомобиль и дом. Вертелецкого задержали 21 мая, пишет РБК. Ранее, по предварительной информации, Вертелецкий был задержан из-за получения взятки в особо крупном размере. Суть обвинений в его сторону заключалась в том, что он якобы направлял выгодные гостендеры в пользу друзей-предпринимателей. Все это могло проходить незаконно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий подозревается в получении взятки от коммерсанта. Он помог второму с получением госзаказа, сообщает источник, знакомый с ситуацией. «По подозрению в получении взятки задержан <…> Владимир Вертелецкий», — передает «Известия» слова собеседника. Он добавил, что глава департамента МО РФ помог коммерсанту получить государственный заказ, в результате чего приобрел автомобиль и дом. Вертелецкого задержали 21 мая, пишет РБК. Ранее, по предварительной информации, Вертелецкий был задержан из-за получения взятки в особо крупном размере. Суть обвинений в его сторону заключалась в том, что он якобы направлял выгодные гостендеры в пользу друзей-предпринимателей. Все это могло проходить незаконно.