Стали известны подробности задержания офицера Минобороны Вертелицкого

«Известия»: главу департамента МО РФ Вертелецкого подозревают во взятке
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Вертелецкого задержали по подозрению в получении взятки от коммерсанта Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Задержанный начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий подозревается в получении взятки от коммерсанта. Он помог второму с получением госзаказа, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«По подозрению в получении взятки задержан <…> Владимир Вертелецкий», — передает «Известия» слова собеседника. Он добавил, что глава департамента МО РФ помог коммерсанту получить государственный заказ, в результате чего приобрел автомобиль и дом. Вертелецкого задержали 21 мая, пишет РБК.

Ранее, по предварительной информации, Вертелецкий был задержан из-за получения взятки в особо крупном размере. Суть обвинений в его сторону заключалась в том, что он якобы направлял выгодные гостендеры в пользу друзей-предпринимателей. Все это могло проходить незаконно.

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Задержанный начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий подозревается в получении взятки от коммерсанта. Он помог второму с получением госзаказа, сообщает источник, знакомый с ситуацией. «По подозрению в получении взятки задержан <…> Владимир Вертелецкий», — передает «Известия» слова собеседника. Он добавил, что глава департамента МО РФ помог коммерсанту получить государственный заказ, в результате чего приобрел автомобиль и дом. Вертелецкого задержали 21 мая, пишет РБК. Ранее, по предварительной информации, Вертелецкий был задержан из-за получения взятки в особо крупном размере. Суть обвинений в его сторону заключалась в том, что он якобы направлял выгодные гостендеры в пользу друзей-предпринимателей. Все это могло проходить незаконно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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