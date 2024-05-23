В России планируют ужесточить торговлю ювелирными изделиями на маркетплейсах

24 мая 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

Планируется рассмотреть вопрос об ужесточении торговли ювелирными изделиями на российских маркетплейсах. Речь идет об изделиях, подлежащих обязательной маркировке, чтобы была возможность прослеживать их. Об этом заявил представитель Федеральной пробирной палаты (ФПП) (находится в ведении Минфина), осуществляющая госнадзор за производством, использованием и обращением драгметаллов и камней. «Ювелирные изделия относятся к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке, а их оборот должен прослеживаться в специализированной государственной информационной системе», — сказал источник в ведомстве, его слова передают «Ведомости». По его словам, маркетплейсы сейчас не соблюдают это правило. Собеседник пояснил, что продажа ювелирных изделий на маркетплейсах «должна быть ограничена только теми случаями, когда они продаются со склада самого агрегатора». По словам представителя ведомства, эти требования необходимо отразить в соответствующем законе о маркетплейсах, который сейчас разрабатывается. При этом, о какой именно версии законопроекта идет речь, он не уточнил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Планируется рассмотреть вопрос об ужесточении торговли ювелирными изделиями на российских маркетплейсах. Речь идет об изделиях, подлежащих обязательной маркировке, чтобы была возможность прослеживать их. Об этом заявил представитель Федеральной пробирной палаты (ФПП) (находится в ведении Минфина), осуществляющая госнадзор за производством, использованием и обращением драгметаллов и камней. «Ювелирные изделия относятся к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке, а их оборот должен прослеживаться в специализированной государственной информационной системе», — сказал источник в ведомстве, его слова передают «Ведомости». По его словам, маркетплейсы сейчас не соблюдают это правило. Собеседник пояснил, что продажа ювелирных изделий на маркетплейсах «должна быть ограничена только теми случаями, когда они продаются со склада самого агрегатора». По словам представителя ведомства, эти требования необходимо отразить в соответствующем законе о маркетплейсах, который сейчас разрабатывается. При этом, о какой именно версии законопроекта идет речь, он не уточнил.