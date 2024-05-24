Япония ввела санкции против России и Беларуси

Япония расширила санкционный список, включив в него девять российских компаний и одного частного лица, а также две компании, которые возможно связаны с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-релизе японского министерства финансов и МИД.
«Касаемо приобретения Россией вооружения из Северной Кореи Япония полагает, что это нарушает соответствующие положения резолюций СБ ООН, которые полностью запрещают передачу вооружения и сопутствующих материалов из или в Северную Корею», — говорится в документе. Среди юридических лиц, попавших под санкции, — ООО «Трансморфлот», ОАО «Государственная авиакомпания „224 Летный отряд“, а также ряд других организаций и предприятий. В список также вошли транспортные компании IBEX Shipping и Asia Shipping Holding, зарегистрированные на Кипре.
Сообщается, что активы компаний и частных лиц, попавших под санкции, в Японии будут заморожены, а любые платежи им потребуют специального разрешения от властей. Москва категорически отрицает обвинения в нарушении санкций Совбеза ООН, подчеркивая ответственное отношение к международным обязательствам и указывая на недостоверность информации о нарушениях.
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