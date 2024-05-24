Япония ввела санкции против России и Беларуси

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Япония ввела санкции против девяти российских компаний
Япония ввела санкции против девяти российских компаний Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония расширила санкционный список, включив в него девять российских компаний и одного частного лица, а также две компании, которые возможно связаны с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-релизе японского министерства финансов и МИД.

«Касаемо приобретения Россией вооружения из Северной Кореи Япония полагает, что это нарушает соответствующие положения резолюций СБ ООН, которые полностью запрещают передачу вооружения и сопутствующих материалов из или в Северную Корею», — говорится в документе. Среди юридических лиц, попавших под санкции, — ООО «Трансморфлот», ОАО «Государственная авиакомпания „224 Летный отряд“, а также ряд других организаций и предприятий. В список также вошли транспортные компании IBEX Shipping и Asia Shipping Holding, зарегистрированные на Кипре.

Сообщается, что активы компаний и частных лиц, попавших под санкции, в Японии будут заморожены, а любые платежи им потребуют специального разрешения от властей. Москва категорически отрицает обвинения в нарушении санкций Совбеза ООН, подчеркивая ответственное отношение к международным обязательствам и указывая на недостоверность информации о нарушениях.

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Япония расширила санкционный список, включив в него девять российских компаний и одного частного лица, а также две компании, которые возможно связаны с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-релизе японского министерства финансов и МИД. «Касаемо приобретения Россией вооружения из Северной Кореи Япония полагает, что это нарушает соответствующие положения резолюций СБ ООН, которые полностью запрещают передачу вооружения и сопутствующих материалов из или в Северную Корею», — говорится в документе. Среди юридических лиц, попавших под санкции, — ООО «Трансморфлот», ОАО «Государственная авиакомпания „224 Летный отряд“, а также ряд других организаций и предприятий. В список также вошли транспортные компании IBEX Shipping и Asia Shipping Holding, зарегистрированные на Кипре. Сообщается, что активы компаний и частных лиц, попавших под санкции, в Японии будут заморожены, а любые платежи им потребуют специального разрешения от властей. Москва категорически отрицает обвинения в нарушении санкций Совбеза ООН, подчеркивая ответственное отношение к международным обязательствам и указывая на недостоверность информации о нарушениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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