23 мая 2024

В ХМАО мигрант пойдет под суд из-за крупной партии наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В суд направлено дело о попытке сбыта мигрантом 7 килограмм наркотиков
В суд направлено дело о попытке сбыта мигрантом 7 килограмм наркотиков Фото:

В Нефтеюганский суд направлено уголовное дело в отношении мигранта, которого обвиняют в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщили на сайте прокуратуры ХМАО.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. <...> По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительном сговору, занимался незаконным сбытом наркотических средств», — сообщили в публикации надзорного ведомства.

Обвиняемый получил партию синтетических наркотиков весом в семь килограмм. В дальнейшем он должен был с помощью «закладок» распространить ее на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Однако мужчине не удалось реализовать план, его задержали правоохранители.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганский суд направлено уголовное дело в отношении мигранта, которого обвиняют в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщили на сайте прокуратуры ХМАО. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. <...> По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительном сговору, занимался незаконным сбытом наркотических средств», — сообщили в публикации надзорного ведомства. Обвиняемый получил партию синтетических наркотиков весом в семь килограмм. В дальнейшем он должен был с помощью «закладок» распространить ее на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Однако мужчине не удалось реализовать план, его задержали правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...