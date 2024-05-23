В ХМАО мигрант пойдет под суд из-за крупной партии наркотиков

В Нефтеюганский суд направлено уголовное дело в отношении мигранта, которого обвиняют в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщили на сайте прокуратуры ХМАО.
«Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. <...> По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительном сговору, занимался незаконным сбытом наркотических средств», — сообщили в публикации надзорного ведомства.
Обвиняемый получил партию синтетических наркотиков весом в семь килограмм. В дальнейшем он должен был с помощью «закладок» распространить ее на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Однако мужчине не удалось реализовать план, его задержали правоохранители.
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