Мантуров анонсировал новую программу вооружений

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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, вертолет, армия, оружие, вооружение, война
Программа вооружений расчитана до 2034 года Фото:

В России готовится новая государственная программа вооружений. Об этом сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений. Идет активное взаимодействие с Минобороны, Минпромтогром», — сообщил Мантуров. Его слова приводит РИА Новости. По заявлению Мантурова, программа будет рассчитана на период с 2025 по 2034 годы.

Новым министром обороны назначен Андрей Белоусов. URA.RU рассказывало о задачах, которые будут стоять перед новым главой ведомства в области обороны и вооружения.

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В России готовится новая государственная программа вооружений. Об этом сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров. «Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений. Идет активное взаимодействие с Минобороны, Минпромтогром», — сообщил Мантуров. Его слова приводит РИА Новости. По заявлению Мантурова, программа будет рассчитана на период с 2025 по 2034 годы. Новым министром обороны назначен Андрей Белоусов. URA.RU рассказывало о задачах, которые будут стоять перед новым главой ведомства в области обороны и вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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