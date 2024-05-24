Мантуров анонсировал новую программу вооружений

Программа вооружений расчитана до 2034 года
В России готовится новая государственная программа вооружений. Об этом сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений. Идет активное взаимодействие с Минобороны, Минпромтогром», — сообщил Мантуров. Его слова приводит РИА Новости. По заявлению Мантурова, программа будет рассчитана на период с 2025 по 2034 годы.
Новым министром обороны назначен Андрей Белоусов. URA.RU рассказывало о задачах, которые будут стоять перед новым главой ведомства в области обороны и вооружения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.