12 главных задач нового министра обороны Белоусова

Перед новым министром обороны России Андреем Белоусовым помимо стратегических задач стоят пять срочных, считают военные эксперты. Одна из главных — не дать скомпрометированных сотрудникам министерства перетечь в аппарат Совета безопасности. Интересно, что Белоусову есть на кого опираться: несмотря на моральную усталость от Сергея Шойгу, в армии остались неравнодушные россияне.
По новой процедуре, для назначения министра обороны требуется одобрение Совета Федерации. Заседание Верхней палаты парламента открыла председатель СФ Валентина Матвиенко, напомнив присутствующим, что пост министра находится в исключительном ведении президента РФ Владимира Путина.
Перед сенаторами Белоусов выступил с речью о ключевых задачах, поставленных перед Минобороны, первая из которых — обеспечить интеграцию экономики вооруженных сил, на финансирование которых приходится 6,7% ВВП страны, в общую экономику страны. Для этого предстоит оптимизация расходов.
«Хочу подчеркнуть — оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация прежде всего означает повышение их эффективности. Чтобы каждый рубль бюджетных денег, которые в конечном счете платят наши граждане, бизнес — приносил максимальный эффект. Для этого предстоит интегрировать работу Минобороны и гражданских ведомств», — заявил Белоусов.
Второй задачей должно стать создание военной экономики, открытой для применения инноваций и передовых технологий, что предполагает изменение кадровой политики министерства, в котором ведущие позиции должны занять ветераны СВО. Завершая свое выступление, Белоусов подчеркнул, что «полностью осознает ответственность перед российским народом и страной» и приложит все необходимые усилия для победы в СВО.
Декан Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев ожидает, что Белоусов проведет аудит. Во многом, это обосновано рядом коррупционных скандалов в экономическом блоке Минобороны (ответственным за это направление был арестованный Тимур Иванов).
«Белоусову предстоит разобраться в системе строительства внутри ведомства, ввести отчетность за каждый кирпичик и вложенный рубль. Может быть, даже воссоздать ранее ликвидированное агентство военспецстроя», — напомнил Селезнев.
А до той поры — нельзя отпускать из структур Минобороны тех, кто в спешном порядке решил покинуть ведомство, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «Этот клубок в любом случае будет размотан, предстоят серьезные кадровые чистки, например, в отношении 27-летних генералов. Некоторые их достижения должны стать предметом разбирательства правоохранительных органов», — объяснил Гончаров.
Белоусову предстоит создать прозрачную систему закупок, коррупция, как известно, боится отточенных систем, считает политолог, полковник запаса и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭА им. Плеханова Андрей Кошкин.
Судя по тому, что опрошенные агентством эксперты, спорят о масштабе необходимых системных изменений в структуре министерства, это тоже будет задачей Андрея Белоусова. Сейчас структура Минобороны достаточно сложная и, учитывая многие успешные действия на линии боевого соприкосновения в ДНР и Харьковской области, ждать резкого изменения работы от Белоусова не следует, уверен политолог Никита Ляховецкий. Собеседник агентства считает, что министр займется оптимизацией работы, налаживанием координации родов войск и участков фронта.
«С приходом Белоусова должно возрасти влияние Национального центра управления обороны как основного способа координации действий на СВО. По информации с передовой можно судить, что командующие различных группировок войск сейчас выполняют исключительно приказы генштаба, внутренняя деятельность которого напрямую не контролируется. Наладить взаимодействие между подразделениями, оптимизировать процессы — одно из направлений работы, которая Белоусову предстоит в дальнейшем», — заявил Ляховецкий.
Военный эксперт, председатель организации «ВЕЧЕ» Владимир Орлов ожидает, что в Минобороны изменится внутренняя политика и работа департамента киберопераций, который возглавлял Александр Коновальчик (протеже Руслана Цаликова, написавшего накануне рапорт об отставке).
«Ранее оно занималось воздействием на информационную структуру противника, нарушением каналов связи — сложные задачи, учитывая, что содействие Украине оказывает весь альянс НАТО. Возможности Запада достаточно обширные, и к этому департаменту необходимо особое внимание. Если обратиться к опыту США, то там подобное подразделение пользуется неограниченными ресурсами и подконтрольно непосредственно министру обороны», — рассказал Орлов.
«„Гражданский“ министр обороны с опытом работы в экономическом секторе — одна из эффективных схем работы на Западе и в США», — напомнил политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
На новом посту Белоусову предстоит провести оперативную экспертизу деятельности Генштаба и Минобороны, проанализировать, какие принимаемые ими решения привели как к положительным, так и отрицательным результатам, продолжил он.
Также предстоит восстановить и традицию, когда кадровые органы Минобороны возглавлял боевой офицер в ранге замминистра, предположил политолог Виталий Серуканов. Он связывает это с задачей, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, о чем также сегодня говорил Белоусов в своем выступлении. «Ротация внутри ведомства необходима, как и инвентаризация кадров. Президентом поставлена задача привлечь на ведущие посты в государстве людей, обладающих опытом участия в СВО. Белоусов должен запустить кадровую политику, чтобы участники СВО заняли в Минобороны ведущие позиции», — считает Серуканов.
Ветеран спецподразделений уверен, что Белоусов продолжит заниматься развитием технических возможностей армии, укрепит взаимодействие с генеральным штабом. «Назначение Белоусова обосновано тем, что современная война — это битва экономик и технологий. Чтобы выйти из этого противостояния победителем, необходима сильная экономика и снижение на все ее процессы коррупционной составляющей», — отметил Сергей Гончаров.
Необходимо и изменение подходов к финансированию и распределению средств внутри Минобороны, считает военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Рано или поздно расходование государственных средств на выставки, парки и танковые биатлоны придется прекратить, уверен он.
Новому министру есть на кого рассчитывать. В российской армии уже легендарной стала линия обороны, сломавшая контрнаступление украинских войск в 2023 году — «линия Суровикина». Речь о многокилометровой, глубоко эшелонированной линии обороны, состоящей из проволочных заграждений, пунктов обороны — она действительно оказалась не по зубам ВСУ и по сей день создает серьезные препятствия противнику, позволяя эффективно обороняться. Она оснащена системой огня (артиллерией, реактивными установками) и полевых аэродромов, предусмотрены запасные, резервные и временные позиции. На этой линии работает особая система логистики, которая позволяет мобильно подвозить материалы, топливо, боеприпасы, а также перебрасывать силы и эвакуировать раненых. Линия разбита на участки, за каждый из них отвечает один из командиров, а войска распределяются так, что каждый солдат отлично знает свой сектор и может на нем маневрировать, но при этом полную картину обороны имеет исключительно главнокомандующий.
Ее реализация позволила спасти тысячи жизней российских военных. Капитан первого ранга запаса, эксперт «Офицеров России» Василий Дандыкин уверен, что Андрею Белоусову предстоит обратиться к стратегии президента по народосбережению, а значит — максимально сократить потери в личном составе и технике.
«Белоусов по поручению президента продолжит политику народосбережения, распространив ее принципы и на вооруженные силы. В своем выступлении он обратил внимание на социальную политику, заботе об участниках СВО, в том числе и тех, кто пострадал на поле боя, защищая интересы России. Я думаю, в дальнейшем меры Белоусова приведут к пересмотру стратегии в части исключения массированных штурмов укрепрайонов врага, поскольку главное — это люди», — пояснил Дандыкин.
Капитан запаса видит в такой работе и подспорье в кадровой политике армии. «Будущие поколения россиян, решившие поступить в военные училища, должно быть уверено, что их жизни — большая ценность для государства, что они будут полностью обеспечены не только в материально-техническом плане на передовой, но и в мирной жизни — жильем, соцзащитой, качественной медициной», — рассказал собеседник агентства.
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