Пожарные потушили огонь в гаражном боксе
Пожарные ликвидировали огонь в гаражном боксе в Новом Уренгое. Площадь возгорания — почти пять тысяч кв. м. Произошло обрушение кровли, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по ЯНАО.
«В 18 часов 31 минуту открытое горение ликвидировано на площади 4675 кв. м. На данный момент работа по полной ликвидации огня продолжается. Горение происходило внутри здания, также произошло обрушение кровли. Погибших и пострадавших нет», — сообщает ведомственный telegram-канал.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Уренгоя (ЯНАО) заметили густой черный дым в северной части города. В соцсетях публиковались фото и видео.
Пожарные уже потушили огонь, пострадавших нет
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