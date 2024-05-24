ГБР Украины обвинило 28 командиров ВСУ в успехах ВС РФ под Харьковом

Государственное бюро расследований (ГБР) обвинило 28 командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в провале обороны территории Харьковской области, в результате чего она оказалась под контролем армии России. Информация об этом появилась на сайте судебного реестра.
«Командование 125-й бригады не организовало должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере военной техники и личного состава подразделения. Всего в делах фигурируют фамилии 28 военнослужащих (командующий оперативно-тактической группировки, командир бригады, командиры батальонов, командиры рот, начальник отделения разведки штаба), причастность которых проверяет ГБР», — сообщает украинское издание «Главком» со ссылкой на судебный реестр.
По данным досудебного расследования, ВСУ в некоторых пунктах региона оставили свои позиции при наступлении российских сил. Издание указывает, что в рамках расследования назначена экспертиза. Максимальный срок по статьям о халатном отношении к службе и побеге с поля боя — 10 лет.
С начала мая боевые действия на Харьковском направлении шли динамично, а обстановка постоянно менялась. Уже 21 мая пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ВС РФ добиваются успехов, передает RT. Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая обвинила в провалах высокопоставленных офицеров ВСУ.
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