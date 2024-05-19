В Раде обвинили командиров ВСУ в провалах в Харьковской области

Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые командовали или командуют военными формированиями в Харьковской области и на подконтрольной Киеву территории ДНР, виноваты в провалах армии на фронте. С таким заявлением выступила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.
«Новый руководитель фронта (командующий объединенными силами ВСУ — прим. URA.RU) генерал [Юрий] Содоль — преступник. [Главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский позволил ему поставить своих: Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля», — написала Марьяна Безуглая в своем telegram-канале.
По мнению Безуглой, в прорыве украинской обороны под Очеретино и Харьковом виноваты подчиненные Сырского. Сейчас российские войска продвигаются вглубь региона, освобождая все больше населенных пунктов, передает телеканал «360». Военные объекты на территории подвергаются массовым обстрелам, пишет RT.
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