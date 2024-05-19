В Раде обвинили командиров ВСУ в провалах в Харьковской области

20 мая 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Украинская армия терпит поражения на целом ряде направлений Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые командовали или командуют военными формированиями в Харьковской области и на подконтрольной Киеву территории ДНР, виноваты в провалах армии на фронте. С таким заявлением выступила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. «Новый руководитель фронта (командующий объединенными силами ВСУ — прим. URA.RU) генерал [Юрий] Содоль — преступник. [Главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский позволил ему поставить своих: Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля», — написала Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. По мнению Безуглой, в прорыве украинской обороны под Очеретино и Харьковом виноваты подчиненные Сырского. Сейчас российские войска продвигаются вглубь региона, освобождая все больше населенных пунктов, передает телеканал «360». Военные объекты на территории подвергаются массовым обстрелам, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые командовали или командуют военными формированиями в Харьковской области и на подконтрольной Киеву территории ДНР, виноваты в провалах армии на фронте. С таким заявлением выступила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. «Новый руководитель фронта (командующий объединенными силами ВСУ — прим. URA.RU) генерал [Юрий] Содоль — преступник. [Главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский позволил ему поставить своих: Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля», — написала Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. По мнению Безуглой, в прорыве украинской обороны под Очеретино и Харьковом виноваты подчиненные Сырского. Сейчас российские войска продвигаются вглубь региона, освобождая все больше населенных пунктов, передает телеканал «360». Военные объекты на территории подвергаются массовым обстрелам, пишет RT.