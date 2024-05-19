19 мая 2024

В Раде обвинили командиров ВСУ в провалах в Харьковской области

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Украинская армия терпит поражения на целом ряде направлений Фото:
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Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые командовали или командуют военными формированиями в Харьковской области и на подконтрольной Киеву территории ДНР, виноваты в провалах армии на фронте. С таким заявлением выступила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

«Новый руководитель фронта (командующий объединенными силами ВСУ — прим. URA.RU) генерал [Юрий] Содоль — преступник. [Главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский позволил ему поставить своих: Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля», — написала Марьяна Безуглая в своем telegram-канале.

По мнению Безуглой, в прорыве украинской обороны под Очеретино и Харьковом виноваты подчиненные Сырского. Сейчас российские войска продвигаются вглубь региона, освобождая все больше населенных пунктов, передает телеканал «360». Военные объекты на территории подвергаются массовым обстрелам, пишет RT.

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Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые командовали или командуют военными формированиями в Харьковской области и на подконтрольной Киеву территории ДНР, виноваты в провалах армии на фронте. С таким заявлением выступила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. «Новый руководитель фронта (командующий объединенными силами ВСУ — прим. URA.RU) генерал [Юрий] Содоль — преступник. [Главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский позволил ему поставить своих: Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля», — написала Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. По мнению Безуглой, в прорыве украинской обороны под Очеретино и Харьковом виноваты подчиненные Сырского. Сейчас российские войска продвигаются вглубь региона, освобождая все больше населенных пунктов, передает телеканал «360». Военные объекты на территории подвергаются массовым обстрелам, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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