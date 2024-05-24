24 мая 2024

Мэр из ХМАО оправдался за увольнение директора школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр развития детей и молодежи. Свердловская область, Первоуральск, школа, табличка, директор
К директору школы накопились финансовые претензии и замечания по безопасности Фото:

Директор пятой школы Югорска (ХМАО) Людмила Балуева покинула свой пост из-за финансовых нарушений и замечаний по безопасности учебного процесса. Такие причины увольнения озвучил мэр города Алексей Харлов.

«Допущены существенные нарушения, которые в итоге привели к значительному перерасходу средств фонда оплаты труда. Накопились замечания и к работе по профилактике правонарушений, безопасности учебного процесса. Сегодня мы понимаем, что школе нужен руководитель, максимально вовлеченный в финансовую и экономическую работу. Поэтому непростое решение принято, трудовой договор с Людмилой Николаевной, как с директором учреждения, будет расторгнут 31 мая», — рассказал подробности мэр в своем telegram-канале.

Он добавил, что финансовые недоработки привели к тому, что к концу года школа рискует остаться без средств для выплаты зарплаты сотрудникам. При этом Харлов считает Балуеву прирожденным педагогом и предложил ей остаться в школе в должности учителя русского языка.

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Директор пятой школы Югорска (ХМАО) Людмила Балуева покинула свой пост из-за финансовых нарушений и замечаний по безопасности учебного процесса. Такие причины увольнения озвучил мэр города Алексей Харлов. «Допущены существенные нарушения, которые в итоге привели к значительному перерасходу средств фонда оплаты труда. Накопились замечания и к работе по профилактике правонарушений, безопасности учебного процесса. Сегодня мы понимаем, что школе нужен руководитель, максимально вовлеченный в финансовую и экономическую работу. Поэтому непростое решение принято, трудовой договор с Людмилой Николаевной, как с директором учреждения, будет расторгнут 31 мая», — рассказал подробности мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что финансовые недоработки привели к тому, что к концу года школа рискует остаться без средств для выплаты зарплаты сотрудникам. При этом Харлов считает Балуеву прирожденным педагогом и предложил ей остаться в школе в должности учителя русского языка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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