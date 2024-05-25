Украинские войска нанесли удар по объекту системы предупреждения о ракетном нападении на территории Кубани, в результате чего объект получил повреждения. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Вашингтону придется отвечать по полной за случившиеся и будущие преступления обезумевшего украинского руководства», — сообщил Рогозин в своем telegarm-канале. Так он выразил мнение, что за этим ударом стоят Соединенные Штаты Америки.
По словам Рогозина, версию о том, что в США не знали об инциденте, можно отбросить. Он также предупредил о серьезных последствиях данного пришествия, отметив, что такие действия могут привести к «необратимому обвалу стратегической безопасности ядерных держав».
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