Рогозин сообщил об ударе ВСУ по объекту системы ракетного предупреждения на Кубани

Рогозин: ВСУ ударили по объекту ракетного предупреждения на Кубани
© Служба новостей «URA.RU»
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Рогозин заявил, что за ударом ВСУ по объекту ракетного предупреждения в Кубани стоят США
Рогозин заявил, что за ударом ВСУ по объекту ракетного предупреждения в Кубани стоят США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска нанесли удар по объекту системы предупреждения о ракетном нападении на территории Кубани, в результате чего объект получил повреждения. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Вашингтону придется отвечать по полной за случившиеся и будущие преступления обезумевшего украинского руководства», — сообщил Рогозин в своем telegarm-канале. Так он выразил мнение, что за этим ударом стоят Соединенные Штаты Америки.

По словам Рогозина, версию о том, что в США не знали об инциденте, можно отбросить. Он также предупредил о серьезных последствиях данного пришествия, отметив, что такие действия могут привести к «необратимому обвалу стратегической безопасности ядерных держав». 

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Украинские войска нанесли удар по объекту системы предупреждения о ракетном нападении на территории Кубани, в результате чего объект получил повреждения. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Вашингтону придется отвечать по полной за случившиеся и будущие преступления обезумевшего украинского руководства», — сообщил Рогозин в своем telegarm-канале. Так он выразил мнение, что за этим ударом стоят Соединенные Штаты Америки. По словам Рогозина, версию о том, что в США не знали об инциденте, можно отбросить. Он также предупредил о серьезных последствиях данного пришествия, отметив, что такие действия могут привести к «необратимому обвалу стратегической безопасности ядерных держав». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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