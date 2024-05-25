В Индии аномальная жара привела к гибели людей. Видео

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В Индии невыносимая жара, есть погибшие
В Индии невыносимая жара, есть погибшие Фото:

Аномальная жара в Индии привела к трагическим последствиям, включая гибель людей и остановку авиасообщения. Об этом сообщил Reuters.

«По меньшей мере 11 человек умерли от предположительно связанных с жарой причин в западной Индии и Пакистане», — сообщило агентство. Там же отметили, что пока чиновники по борьбе со стихийными бедствиями не спешат сказать из-за чего точно умерли люди, так как медицинские обследования не завершены.

Температура на равнинах в стране достигает 40 C, что отклоняется как минимум на 4,5 Цельсия от нормальной максимальной температуры. Жители Индии скапливаются у источников воды, в городах устанавливают палаточные лагеря, чтобы можно было укрыться от солнца.

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Аномальная жара в Индии привела к трагическим последствиям, включая гибель людей и остановку авиасообщения. Об этом сообщил Reuters. «По меньшей мере 11 человек умерли от предположительно связанных с жарой причин в западной Индии и Пакистане», — сообщило агентство. Там же отметили, что пока чиновники по борьбе со стихийными бедствиями не спешат сказать из-за чего точно умерли люди, так как медицинские обследования не завершены. Температура на равнинах в стране достигает 40 C, что отклоняется как минимум на 4,5 Цельсия от нормальной максимальной температуры. Жители Индии скапливаются у источников воды, в городах устанавливают палаточные лагеря, чтобы можно было укрыться от солнца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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