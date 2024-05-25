Аномальная жара в Индии привела к трагическим последствиям, включая гибель людей и остановку авиасообщения. Об этом сообщил Reuters.
«По меньшей мере 11 человек умерли от предположительно связанных с жарой причин в западной Индии и Пакистане», — сообщило агентство. Там же отметили, что пока чиновники по борьбе со стихийными бедствиями не спешат сказать из-за чего точно умерли люди, так как медицинские обследования не завершены.
Температура на равнинах в стране достигает 40 C, что отклоняется как минимум на 4,5 Цельсия от нормальной максимальной температуры. Жители Индии скапливаются у источников воды, в городах устанавливают палаточные лагеря, чтобы можно было укрыться от солнца.
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