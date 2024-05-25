Зеленский провел интервью на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью казахстанскому изданию ORDA заявил, что поддерживает блокировку российских телеканалов. Примечательно, что украинский лидер провел интервью полностью на русском языке.
«Закрывать СМИ — это не очень правильно. Закрывать пропагандистские каналы — максимально», — заявил Зеленский в интервью, говоря на русском языке. Оно опубликовано на youtube-канале издания. Также Зеленский сделал и другие заявления на русском. Так, он рассказал, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности.
В конце 2023 года Зеленский не смог понять вопрос журналиста на русском языке на пресс-конференции. Украинский лидер объяснил, что «жизнь так изменилась, что теперь нужен переводчик с русского».
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