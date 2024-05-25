В мире Украина Зеленский провел интервью на русском языке Зеленский на русском выступил за блокировку телеканалов РФ 25 мая 2024 в 16:22 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский провел интервью полностью на русском языке Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский в интервью казахстанскому изданию ORDA заявил, что поддерживает блокировку российских телеканалов. Примечательно, что украинский лидер провел интервью полностью на русском языке. «Закрывать СМИ — это не очень правильно. Закрывать пропагандистские каналы — максимально», — заявил Зеленский в интервью, говоря на русском языке. Оно опубликовано на youtube-канале издания. Также Зеленский сделал и другие заявления на русском. Так, он рассказал, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности. В конце 2023 года Зеленский не смог понять вопрос журналиста на русском языке на пресс-конференции. Украинский лидер объяснил, что «жизнь так изменилась, что теперь нужен переводчик с русского». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Украины Владимир Зеленский в интервью казахстанскому изданию ORDA заявил, что поддерживает блокировку российских телеканалов. Примечательно, что украинский лидер провел интервью полностью на русском языке. «Закрывать СМИ — это не очень правильно. Закрывать пропагандистские каналы — максимально», — заявил Зеленский в интервью, говоря на русском языке. Оно опубликовано на youtube-канале издания. Также Зеленский сделал и другие заявления на русском. Так, он рассказал, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности. В конце 2023 года Зеленский не смог понять вопрос журналиста на русском языке на пресс-конференции. Украинский лидер объяснил, что «жизнь так изменилась, что теперь нужен переводчик с русского». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям