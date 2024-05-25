Зеленский провел интервью на русском языке

Зеленский на русском выступил за блокировку телеканалов РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Владимир Зеленский провел интервью полностью на русском языке Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью казахстанскому изданию ORDA заявил, что поддерживает блокировку российских телеканалов. Примечательно, что украинский лидер провел интервью полностью на русском языке.

«Закрывать СМИ — это не очень правильно. Закрывать пропагандистские каналы — максимально», — заявил Зеленский в интервью, говоря на русском языке. Оно опубликовано на youtube-канале издания. Также Зеленский сделал и другие заявления на русском. Так, он рассказал, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности.

В конце 2023 года Зеленский не смог понять вопрос журналиста на русском языке на пресс-конференции. Украинский лидер объяснил, что «жизнь так изменилась, что теперь нужен переводчик с русского».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью казахстанскому изданию ORDA заявил, что поддерживает блокировку российских телеканалов. Примечательно, что украинский лидер провел интервью полностью на русском языке. «Закрывать СМИ — это не очень правильно. Закрывать пропагандистские каналы — максимально», — заявил Зеленский в интервью, говоря на русском языке. Оно опубликовано на youtube-канале издания. Также Зеленский сделал и другие заявления на русском. Так, он рассказал, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности. В конце 2023 года Зеленский не смог понять вопрос журналиста на русском языке на пресс-конференции. Украинский лидер объяснил, что «жизнь так изменилась, что теперь нужен переводчик с русского».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...