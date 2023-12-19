Зеленский перестал понимать русский язык

19 декабря 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский посмеялся из-за наушника с переводом с русского в ухе Фото: Официальный сайт президента Украины Президенту Украины Владимиру Зеленскому понадобился переводчик с русского языка. Журналист пытался задать вопрос украинскому лидеру на русском языке во время пресс-конференции. «Жизнь так изменилась, что мне теперь нужен переводчик с русского. Интересно», — сказал Зеленский во время пресс-конференции, отвечая на вопрос русскоязычного журналиста. Он показал на наушник с переводом в ухе и посмеялся. Трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому понадобился переводчик с русского языка. Журналист пытался задать вопрос украинскому лидеру на русском языке во время пресс-конференции. «Жизнь так изменилась, что мне теперь нужен переводчик с русского. Интересно», — сказал Зеленский во время пресс-конференции, отвечая на вопрос русскоязычного журналиста. Он показал на наушник с переводом в ухе и посмеялся. Трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV.