Зеленский перестал понимать русский язык

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Владимир Зеленский посмеялся из-за наушника с переводом с русского в ухе Фото:

Президенту Украины Владимиру Зеленскому понадобился переводчик с русского языка. Журналист пытался задать вопрос украинскому лидеру на русском языке во время пресс-конференции.

«Жизнь так изменилась, что мне теперь нужен переводчик с русского. Интересно», — сказал Зеленский во время пресс-конференции, отвечая на вопрос русскоязычного журналиста. Он показал на наушник с переводом в ухе и посмеялся. Трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому понадобился переводчик с русского языка. Журналист пытался задать вопрос украинскому лидеру на русском языке во время пресс-конференции. «Жизнь так изменилась, что мне теперь нужен переводчик с русского. Интересно», — сказал Зеленский во время пресс-конференции, отвечая на вопрос русскоязычного журналиста. Он показал на наушник с переводом в ухе и посмеялся. Трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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