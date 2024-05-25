Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему все равно на разговоры о его нелегитимности. Свое интервью он дал представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
«Меня это несильно беспокоит», — сказал он. Интервью опубликовано на YouTube-канале казахстанского издания «Орда». Полномочия Зеленского истекли 20 мая.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украина закончена. Сложившаяся на Украине ситуация характеризуется не как иначе как гибель этого государства, констатировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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