Зеленский «холодно» ответил на обвинения по поводу его нелегитимности

Зеленского не волнуют разговоры о его нелегитимности
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленскому все равно, что о нем говорят другие
Зеленскому все равно, что о нем говорят другие Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему все равно на разговоры о его нелегитимности. Свое интервью он дал представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

«Меня это несильно беспокоит», — сказал он. Интервью опубликовано на YouTube-канале казахстанского издания «Орда». Полномочия Зеленского истекли 20 мая.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украина закончена. Сложившаяся на Украине ситуация характеризуется не как иначе как гибель этого государства, констатировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему все равно на разговоры о его нелегитимности. Свое интервью он дал представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана. «Меня это несильно беспокоит», — сказал он. Интервью опубликовано на YouTube-канале казахстанского издания «Орда». Полномочия Зеленского истекли 20 мая. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украина закончена. Сложившаяся на Украине ситуация характеризуется не как иначе как гибель этого государства, констатировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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