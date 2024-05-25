Вопросы обороноспособности России 25 мая в подмосковном Королеве поднял Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса и представителями правоохранительных структур. Совещание состоялось на площадке предприятия «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Главные тезисы главы государства URA.RU cобрало в сводном материале.
Объем выпуска военной продукции возрос кратно
Объем выпуска боеприпасов в РФ вырос за два года в 14 раз, беспилотников — в четыре, бронетанкового вооружения — в три с половиной раза, по автомобилям — в семь раз, по средствам РЭБ и разведки — в 15 раз. Владимир Путин заострил внимание на хорошем темпе и объеме, поблагодарив предприятия за то, что они справляются с такими масштабными задачами.
Работа ведется с опережением
Президент подчеркнул, что большинство предприятий ОПК выполняют задание гособоронзаказа качественно и в срок. По некоторым позициям — с опережением графика. По словам главы государства, надо опережать противника все время. И тогда победа будет гарантирована.
Вложение в ОПК должны быть эффективны
Каждый рубль в экономике ВС РФ должен работать эффективно. Владимир Путин заявил, что все средства должны не только рационально расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом вписываться в экономику страны.
Современные технологии — в приоритете
Президент РФ акцентировал внимание участников встречи на том, что важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение ВС современным высокотехнологичным оружием и техникой. Он пояснил, что это касается беспилотных, авиационных и наземных комплексов, высокоточных средств поражения, средств РЭБ и систем контрбатарейной борьбы.
Диверсификация продукции остается на повестке
Владимир Путин заявил, что вопросы диверсификации оборонных предприятий не снимаются с повестки дня. Освоение гражданской высокотехнологичной продукции крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, закрепления перспективных кадров и повышения стабильности организации ОПК, прочной экономической и финансовой базы, сказал глава государства.
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