Когда будет победа в СВО, эффективность каждого рубля: о чем рассказал Путин на встрече с руководителями ОПК

Путин: победа СВО гарантирована, когда РФ будет на полшага впереди

25 мая 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обсудил вопросы ОПК с руководителями предприятий отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопросы обороноспособности России 25 мая в подмосковном Королеве поднял Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса и представителями правоохранительных структур. Совещание состоялось на площадке предприятия «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Главные тезисы главы государства URA.RU cобрало в сводном материале. Объем выпуска военной продукции возрос кратно Объем выпуска боеприпасов в РФ вырос за два года в 14 раз, беспилотников — в четыре, бронетанкового вооружения — в три с половиной раза, по автомобилям — в семь раз, по средствам РЭБ и разведки — в 15 раз. Владимир Путин заострил внимание на хорошем темпе и объеме, поблагодарив предприятия за то, что они справляются с такими масштабными задачами. Работа ведется с опережением Президент подчеркнул, что большинство предприятий ОПК выполняют задание гособоронзаказа качественно и в срок. По некоторым позициям — с опережением графика. По словам главы государства, надо опережать противника все время. И тогда победа будет гарантирована. Вложение в ОПК должны быть эффективны Каждый рубль в экономике ВС РФ должен работать эффективно. Владимир Путин заявил, что все средства должны не только рационально расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом вписываться в экономику страны. Современные технологии — в приоритете Президент РФ акцентировал внимание участников встречи на том, что важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение ВС современным высокотехнологичным оружием и техникой. Он пояснил, что это касается беспилотных, авиационных и наземных комплексов, высокоточных средств поражения, средств РЭБ и систем контрбатарейной борьбы. Диверсификация продукции остается на повестке Владимир Путин заявил, что вопросы диверсификации оборонных предприятий не снимаются с повестки дня. Освоение гражданской высокотехнологичной продукции крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, закрепления перспективных кадров и повышения стабильности организации ОПК, прочной экономической и финансовой базы, сказал глава государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вопросы обороноспособности России 25 мая в подмосковном Королеве поднял Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса и представителями правоохранительных структур. Совещание состоялось на площадке предприятия «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Главные тезисы главы государства URA.RU cобрало в сводном материале. Объем выпуска боеприпасов в РФ вырос за два года в 14 раз, беспилотников — в четыре, бронетанкового вооружения — в три с половиной раза, по автомобилям — в семь раз, по средствам РЭБ и разведки — в 15 раз. Владимир Путин заострил внимание на хорошем темпе и объеме, поблагодарив предприятия за то, что они справляются с такими масштабными задачами. Президент подчеркнул, что большинство предприятий ОПК выполняют задание гособоронзаказа качественно и в срок. По некоторым позициям — с опережением графика. По словам главы государства, надо опережать противника все время. И тогда победа будет гарантирована. Каждый рубль в экономике ВС РФ должен работать эффективно. Владимир Путин заявил, что все средства должны не только рационально расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом вписываться в экономику страны. Президент РФ акцентировал внимание участников встречи на том, что важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение ВС современным высокотехнологичным оружием и техникой. Он пояснил, что это касается беспилотных, авиационных и наземных комплексов, высокоточных средств поражения, средств РЭБ и систем контрбатарейной борьбы. Владимир Путин заявил, что вопросы диверсификации оборонных предприятий не снимаются с повестки дня. Освоение гражданской высокотехнологичной продукции крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, закрепления перспективных кадров и повышения стабильности организации ОПК, прочной экономической и финансовой базы, сказал глава государства.