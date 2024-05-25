«Зенит» стал чемпионом России, обыграв «Ростов»

Петербургский ФК «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1, тем самым став 11-кратным чемпионом России и СССР по футболу. Об этом сообщают спортивные СМИ.
«Зенит» в заключительном туре РПЛ одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1, а «Динамо» в гостях потерпело поражение от «Краснодара» (0:1)», — сообщает Sport24. Уточняется, что второе место занял «Краснодар», а третье — «Динамо». Футбольные мероприятия проводились в рамках 30-го тура РПЛ.
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Петербургский ФК «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1, тем самым став 11-кратным чемпионом России и СССР по футболу. Об этом сообщают спортивные СМИ. «Зенит» в заключительном туре РПЛ одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1, а «Динамо» в гостях потерпело поражение от «Краснодара» (0:1)», — сообщает Sport24. Уточняется, что второе место занял «Краснодар», а третье — «Динамо». Футбольные мероприятия проводились в рамках 30-го тура РПЛ.