«Зенит» стал чемпионом России, обыграв «Ростов»

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Открытие нового спортивного центра для Академии футбольного клуба «Урал». Екатеринбург, футбол, футбольный мяч, футбольные бутсы
Мероприятия проводились в рамках 30-го тура РПЛ Фото:

Петербургский ФК «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1, тем самым став 11-кратным чемпионом России и СССР по футболу. Об этом сообщают спортивные СМИ.

«Зенит» в заключительном туре РПЛ одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1, а «Динамо» в гостях потерпело поражение от «Краснодара» (0:1)», — сообщает Sport24. Уточняется, что второе место занял «Краснодар», а третье — «Динамо». Футбольные мероприятия проводились в рамках 30-го тура РПЛ.

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Петербургский ФК «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1, тем самым став 11-кратным чемпионом России и СССР по футболу. Об этом сообщают спортивные СМИ. «Зенит» в заключительном туре РПЛ одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1, а «Динамо» в гостях потерпело поражение от «Краснодара» (0:1)», — сообщает Sport24. Уточняется, что второе место занял «Краснодар», а третье — «Динамо». Футбольные мероприятия проводились в рамках 30-го тура РПЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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