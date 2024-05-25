«Зенит» стал чемпионом России, обыграв «Ростов»

25 мая 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Мероприятия проводились в рамках 30-го тура РПЛ Фото: Илья Московец © URA.RU Петербургский ФК «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1, тем самым став 11-кратным чемпионом России и СССР по футболу. Об этом сообщают спортивные СМИ. «Зенит» в заключительном туре РПЛ одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1, а «Динамо» в гостях потерпело поражение от «Краснодара» (0:1)», — сообщает Sport24 . Уточняется, что второе место занял «Краснодар», а третье — «Динамо». Футбольные мероприятия проводились в рамках 30-го тура РПЛ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Петербургский ФК «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1, тем самым став 11-кратным чемпионом России и СССР по футболу. Об этом сообщают спортивные СМИ. «Зенит» в заключительном туре РПЛ одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1, а «Динамо» в гостях потерпело поражение от «Краснодара» (0:1)», — сообщает Sport24. Уточняется, что второе место занял «Краснодар», а третье — «Динамо». Футбольные мероприятия проводились в рамках 30-го тура РПЛ.