Адвокат рассказала, что обязательно нужно сделать перед покупкой квартиры

Адвокат Данильченко: перед покупкой квартиры следует оформить брачный договор

26 мая 2024 в 07:29 Размер текста - 17 +

Брачный договор перед покупкой квартиры оформляется с помощью нотариуса или адвоката, заявила Данильченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перед покупкой квартиры супругам нужно подписать брачный договор, чтобы во время развода можно было в досудебном порядке поделить имущество, которое они нажили в браке. Процедуру оформления пояснила адвокат Виктория Данильченко. «Зачастую, если у людей есть определенное имущество, нажитое в браке, проще его поделить в досудебном порядке перед разводом путем подписания брачного контракта. Часто брачный договор оформляется супругами при покупке недвижимости в ипотеку», — передает радио Sputnik слова Данильченко. Составить текст документа можно при помощи нотариуса или адвоката, далее он заверяется нотариально. Во время составления договора можно допустить ошибки, которые служат причиной его оспаривания. Чтобы этого не произошло, за консультацией и оформлением документа следует обратиться к опытным адвокатам, заявила Данильченко. Ранее адвокат Юлия Лялюцкая сообщила, что брачный договор может значительно облегчить процесс раздела имущества супругов при разводе. Она отметила, что заключение этого документа — не обязательное требование, но в некоторых ситуациях он может быть полезен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед покупкой квартиры супругам нужно подписать брачный договор, чтобы во время развода можно было в досудебном порядке поделить имущество, которое они нажили в браке. Процедуру оформления пояснила адвокат Виктория Данильченко. «Зачастую, если у людей есть определенное имущество, нажитое в браке, проще его поделить в досудебном порядке перед разводом путем подписания брачного контракта. Часто брачный договор оформляется супругами при покупке недвижимости в ипотеку», — передает радио Sputnik слова Данильченко. Составить текст документа можно при помощи нотариуса или адвоката, далее он заверяется нотариально. Во время составления договора можно допустить ошибки, которые служат причиной его оспаривания. Чтобы этого не произошло, за консультацией и оформлением документа следует обратиться к опытным адвокатам, заявила Данильченко. Ранее адвокат Юлия Лялюцкая сообщила, что брачный договор может значительно облегчить процесс раздела имущества супругов при разводе. Она отметила, что заключение этого документа — не обязательное требование, но в некоторых ситуациях он может быть полезен.