Нужно ли заключать брачный договор

Адвокат Лялюцкая: брачный договор упростит раздел имущества при разводе
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Банки могут требовать заключения брачного договора, заявила Юлия Лялюцкая Фото:

Заключение брачного договора может значительно облегчить процесс раздела имущества при потенциальном разводе. Об этом рассказала адвокат Юлия Лялюцкая.

«Брачный договор существенно упрощает раздел имущества. По общему правилу, после расторжения брака доли супругов на имущество, нажитое в период брака, признаются равными», — передает слова Лялюцкой Пятый канал. Она подчеркнула, что заключение подобного договора не обязательное требование, но может быть полезно в ситуациях, когда супруги имеют разные взгляды на режим собственности и имущество.

Брачный договор позволяет установить иной режим собственности на нажитое во время брака имущество. Банки также могут требовать заключения брачного договора в случае ипотеки, чтобы обеспечить выплату кредита обоими супругами. В некоторых случаях требуется согласие обоих супругов для получения ипотеки, заключила Лялюцкая.

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Заключение брачного договора может значительно облегчить процесс раздела имущества при потенциальном разводе. Об этом рассказала адвокат Юлия Лялюцкая. «Брачный договор существенно упрощает раздел имущества. По общему правилу, после расторжения брака доли супругов на имущество, нажитое в период брака, признаются равными», — передает слова Лялюцкой Пятый канал. Она подчеркнула, что заключение подобного договора не обязательное требование, но может быть полезно в ситуациях, когда супруги имеют разные взгляды на режим собственности и имущество. Брачный договор позволяет установить иной режим собственности на нажитое во время брака имущество. Банки также могут требовать заключения брачного договора в случае ипотеки, чтобы обеспечить выплату кредита обоими супругами. В некоторых случаях требуется согласие обоих супругов для получения ипотеки, заключила Лялюцкая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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