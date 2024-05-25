25 мая 2024
24 мая 2024

На трассе Курган — Екатеринбург фура «Монетки» зацепила легковой автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинской области, фура, тягач, грузовик, дальнобойщики, перевозка грузов, дальнобой
Аварийные комиссары оформили дорожный инцидент недалеко от Кургана (архивное фото) Фото:

На выезде из Кургана в сторону трассы на Екатеринбург фура торговой сети «Монетка» притерлась к небольшой легковушке Honda. ДТП оформили аварийные комиссары. Об этом представители комиссаров сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Фура „Монетки“ спешила в Екатеринбург, выезжая из Кургана с кольца левым рядом, и не заметила маленькую Honda в правом. Аварийный комиссар терпеливо разъяснил водителю большегруза пункт ПДД, оформил расписки водителям», — говорится в сообщении аварийных комиссаров. К сообщению прикреплено фото с места ДТП.

Владельцу легкового автомобиля Honda прямо на месте были выплачены средства на ремонт машины. Деньги поступили от организации, владеющей торговой сетью, уточнили аварийные комиссары.

Аварийные комиссары оформили ДТП на выезде из Кургана
Аварийные комиссары оформили ДТП на выезде из Кургана
Фото:

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На выезде из Кургана в сторону трассы на Екатеринбург фура торговой сети «Монетка» притерлась к небольшой легковушке Honda. ДТП оформили аварийные комиссары. Об этом представители комиссаров сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Фура „Монетки“ спешила в Екатеринбург, выезжая из Кургана с кольца левым рядом, и не заметила маленькую Honda в правом. Аварийный комиссар терпеливо разъяснил водителю большегруза пункт ПДД, оформил расписки водителям», — говорится в сообщении аварийных комиссаров. К сообщению прикреплено фото с места ДТП. Владельцу легкового автомобиля Honda прямо на месте были выплачены средства на ремонт машины. Деньги поступили от организации, владеющей торговой сетью, уточнили аварийные комиссары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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