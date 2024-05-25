Происшествия ДТП На трассе Курган — Екатеринбург фура «Монетки» зацепила легковой автомобиль. Фото 26 мая 2024 в 10:55 Размер текста - 17 + Аварийные комиссары оформили дорожный инцидент недалеко от Кургана (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На выезде из Кургана в сторону трассы на Екатеринбург фура торговой сети «Монетка» притерлась к небольшой легковушке Honda. ДТП оформили аварийные комиссары. Об этом представители комиссаров сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Фура „Монетки“ спешила в Екатеринбург, выезжая из Кургана с кольца левым рядом, и не заметила маленькую Honda в правом. Аварийный комиссар терпеливо разъяснил водителю большегруза пункт ПДД, оформил расписки водителям», — говорится в сообщении аварийных комиссаров. К сообщению прикреплено фото с места ДТП. Владельцу легкового автомобиля Honda прямо на месте были выплачены средства на ремонт машины. Деньги поступили от организации, владеющей торговой сетью, уточнили аварийные комиссары. Аварийные комиссары оформили ДТП на выезде из Кургана паблик «АваркомКурган» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На выезде из Кургана в сторону трассы на Екатеринбург фура торговой сети «Монетка» притерлась к небольшой легковушке Honda. ДТП оформили аварийные комиссары. Об этом представители комиссаров сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Фура „Монетки“ спешила в Екатеринбург, выезжая из Кургана с кольца левым рядом, и не заметила маленькую Honda в правом. Аварийный комиссар терпеливо разъяснил водителю большегруза пункт ПДД, оформил расписки водителям», — говорится в сообщении аварийных комиссаров. К сообщению прикреплено фото с места ДТП. Владельцу легкового автомобиля Honda прямо на месте были выплачены средства на ремонт машины. Деньги поступили от организации, владеющей торговой сетью, уточнили аварийные комиссары. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям