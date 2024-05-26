Анжелика Варум: критика СВО, личная жизнь и измены Агутина — как живет певица

Анжелика Варум празднует свое 55-летие

26 мая 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Варум исполнилось 55 лет Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Анжелика Варум 26 мая 2024 года отмечает юбилей — ей исполнилось 55 лет. Она начинала свою карьеру как бэк-вокалистка, позже ее самостоятельные песни стали хитами. Творчество помогло ей найти будущего мужа Леонида Агутина, с которым она до сих пор в браке. URA.RU рассказывает биографию певицы, про ее личную жизнь, измены Агутина и высказывания Варум об СВО. Юные годы Анжелики Варум Анжелика Варум (настоящее имя — Мария Варум) родилась в Львове 26 мая 1969 года. Она выросла в творческой семье: ее отец Юрий Варум был известным композитором, а мать Галина Шаповалова — заслуженная артистка России и театральный режиссер. С пяти лет Варум начала учиться игре на фортепиано под руководством отца и самостоятельно освоила игру на гитаре. Она принимала участие в школьных театральных постановках и музыкальных выступлениях. После неудачной попытки поступить в театральный институт имени Щукина Анжелика вернулась к работе в студии своего отца. Здесь она начала свои первые шаги на сцене, работая бэк-вокалисткой и участвуя в группе «Комбинация». Анжелика Варум празднует юбилей Фото: Анвар Галеев/ИТАР-ТАСС Развитие карьеры Варум Начиная свою карьеру на звукозаписывающей студии, Мария решила изменить свое имя на Анжелика, чтобы избежать путаницы. Это имя, данное ей бабушкой как прозвище «Ангел», стало ее артистическим псевдонимом. В 1990 году на студии отца Анжелика записала свои первые песни «Полуночный ковбой» и «Здравствуй и прощай», которые быстро стали хитами. Ее участие в телепрограмме «Утренняя звезда» принесло ей широкую известность. Следующий год ознаменовался выпуском дебютного альбома «Good bye, мой мальчик». В 1993 году вышел альбом «Ля-ля-фа», который включал такие хиты, как одноименная заглавная песня и «Городок». Альбом «Избранное» и «Осенний джаз», вышедшие в середине 90-х, продолжили серию успехов и принесли Варум премии за лучший альбом и клип года. Ключевым моментом в карьере Варум стало начало сотрудничества с Леонидом Агутиным в 1997 году, что привело к выпуску совместного альбома «Служебный роман» в 2000 году. Спустя время их совместная работа и партнерские отношения переросли в брак. Личная жизнь Анжелики Варум: брак с Никитиным и Агутиным, измены Первая любовь и брак Варум Анжелика Варум не всегда была вместе со своим нынешним мужем Леонидом Агутиным. Ее первым официальным супругом был Максим Никитин, одноклассник и школьная любовь. Несмотря на протесты родителей, Варум вышла за него замуж. Максим поддерживал жену в начале творческого пути, выполняя различные вспомогательные роли. Их брак длился восемь лет и закончился, когда в жизни Варум появился Леонид Агутин. В 2000 году Варум и Агутин узаконили свои отношения Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Встреча и брак с Леонидом Агутиным Сначала отношения между Варум и Агутиным были чисто партнерскими, но со временем переросли в роман. В 1999 году у пары родилась дочь Елизавета-Мария. В 2000 году они узаконили свои отношения, сыграв свадьбу в Венеции. Из-за плотного графика гастролей Варум и Агутин решили отправить дочь в Майами к отцу Варум. У девушки сейчас американское гражданство. На данный момент Лиза пытается развивать свою музыкальную карьеру в составе группы Bruvvy band. Брак звездной пары не раз подвергался испытаниям из-за слухов о неверности Леонида Агутина, в том числе из-за инцидента на «Новой волне» в 2011 году. Несмотря на это, Варум нашла в себе силы простить мужа. Анжелика Варум говорит о том, что отношения в семье со временем неизбежно меняются. Она уверена, что обижаться на измены бессмысленно. Певица подчеркнула, что важно уметь адаптироваться к изменениям и сохранять любовь и уважение к партнеру. Сейчас Варум и Агутин живут в полном взаимопонимании и не вспоминают старые обиды. Также Анжелика признается, что очень привязана к своему мужу и тяжело переносит даже короткие разлуки. Высказывания Варум об СВО Анжелика Варум высказалась о спецоперации на Украине, призвав к переговорам и миру. В своем обращении в социальных сетях артистка выразила надежду на то, что все стороны конфликта найдут путь к взаимопониманию. Она также подчеркнула, что против войны и насилия, а оценку событиям дадут потомки. Сообщение было продублировано и на украинском языке. После появления слухов о том, что Варум и ее супруг покинули Россию, Агутин лично опроверг эту информацию. Он также заявил, что его семья не принимала участие в сборе средств для ВСУ. Варум в последнее время редко выступает и выходит на публику Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Как сейчас живет Варум Анжелика Варум в последнее время редко появляется на публике и мало выступает. Она также не присутствовала на 55-летнем юбилее Агутина. После долгих догадок о местонахождении певицы стало известно, что Варум переехала в США. Артистка живет в Лос-Анджелесе в шикарных апартаментах площадью 300 квадратных метров, расположенных в жилом комплексе на берегу Тихого океана. Квартира была приобретена супругами в 2013 году за 1,4 млн долларов, а ее текущая стоимость составляет около 2,119 млн долларов. Кроме квартиры в Лос-Анджелесе, у семьи есть недвижимость во Флориде. Апартаменты, также площадью 300 квадратных метров, оцениваются в 2,5 млн долларов. В них расположены две спальни, три санузла, большая кухня, гостиная, кабинет и гардеробная. Артисты также владеют двухэтажным домом в Помпано-Бич у Атлантического океана. Этот особняк площадью 320 квадратных метров с тремя спальнями, бассейном и собственным пирсом оценивается примерно в четыре миллиона долларов. Варум также приобрела таунхаус в Авентуре за 345 тысяч долларов, который сдается в аренду. Еще одна квартира находится в Tramp Towers в Майами и также используется для сдачи в аренду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Анжелика Варум 26 мая 2024 года отмечает юбилей — ей исполнилось 55 лет. Она начинала свою карьеру как бэк-вокалистка, позже ее самостоятельные песни стали хитами. Творчество помогло ей найти будущего мужа Леонида Агутина, с которым она до сих пор в браке. URA.RU рассказывает биографию певицы, про ее личную жизнь, измены Агутина и высказывания Варум об СВО. Анжелика Варум (настоящее имя — Мария Варум) родилась в Львове 26 мая 1969 года. Она выросла в творческой семье: ее отец Юрий Варум был известным композитором, а мать Галина Шаповалова — заслуженная артистка России и театральный режиссер. С пяти лет Варум начала учиться игре на фортепиано под руководством отца и самостоятельно освоила игру на гитаре. Она принимала участие в школьных театральных постановках и музыкальных выступлениях. После неудачной попытки поступить в театральный институт имени Щукина Анжелика вернулась к работе в студии своего отца. Здесь она начала свои первые шаги на сцене, работая бэк-вокалисткой и участвуя в группе «Комбинация». Начиная свою карьеру на звукозаписывающей студии, Мария решила изменить свое имя на Анжелика, чтобы избежать путаницы. Это имя, данное ей бабушкой как прозвище «Ангел», стало ее артистическим псевдонимом. В 1990 году на студии отца Анжелика записала свои первые песни «Полуночный ковбой» и «Здравствуй и прощай», которые быстро стали хитами. Ее участие в телепрограмме «Утренняя звезда» принесло ей широкую известность. Следующий год ознаменовался выпуском дебютного альбома «Good bye, мой мальчик». В 1993 году вышел альбом «Ля-ля-фа», который включал такие хиты, как одноименная заглавная песня и «Городок». Альбом «Избранное» и «Осенний джаз», вышедшие в середине 90-х, продолжили серию успехов и принесли Варум премии за лучший альбом и клип года. Ключевым моментом в карьере Варум стало начало сотрудничества с Леонидом Агутиным в 1997 году, что привело к выпуску совместного альбома «Служебный роман» в 2000 году. Спустя время их совместная работа и партнерские отношения переросли в брак. Анжелика Варум не всегда была вместе со своим нынешним мужем Леонидом Агутиным. Ее первым официальным супругом был Максим Никитин, одноклассник и школьная любовь. Несмотря на протесты родителей, Варум вышла за него замуж. Максим поддерживал жену в начале творческого пути, выполняя различные вспомогательные роли. Их брак длился восемь лет и закончился, когда в жизни Варум появился Леонид Агутин. Сначала отношения между Варум и Агутиным были чисто партнерскими, но со временем переросли в роман. В 1999 году у пары родилась дочь Елизавета-Мария. В 2000 году они узаконили свои отношения, сыграв свадьбу в Венеции. Из-за плотного графика гастролей Варум и Агутин решили отправить дочь в Майами к отцу Варум. У девушки сейчас американское гражданство. На данный момент Лиза пытается развивать свою музыкальную карьеру в составе группы Bruvvy band. Брак звездной пары не раз подвергался испытаниям из-за слухов о неверности Леонида Агутина, в том числе из-за инцидента на «Новой волне» в 2011 году. Несмотря на это, Варум нашла в себе силы простить мужа. Анжелика Варум говорит о том, что отношения в семье со временем неизбежно меняются. Она уверена, что обижаться на измены бессмысленно. Певица подчеркнула, что важно уметь адаптироваться к изменениям и сохранять любовь и уважение к партнеру. Сейчас Варум и Агутин живут в полном взаимопонимании и не вспоминают старые обиды. Также Анжелика признается, что очень привязана к своему мужу и тяжело переносит даже короткие разлуки. Анжелика Варум высказалась о спецоперации на Украине, призвав к переговорам и миру. В своем обращении в социальных сетях артистка выразила надежду на то, что все стороны конфликта найдут путь к взаимопониманию. Она также подчеркнула, что против войны и насилия, а оценку событиям дадут потомки. Сообщение было продублировано и на украинском языке. После появления слухов о том, что Варум и ее супруг покинули Россию, Агутин лично опроверг эту информацию. Он также заявил, что его семья не принимала участие в сборе средств для ВСУ. Анжелика Варум в последнее время редко появляется на публике и мало выступает. Она также не присутствовала на 55-летнем юбилее Агутина. После долгих догадок о местонахождении певицы стало известно, что Варум переехала в США. Артистка живет в Лос-Анджелесе в шикарных апартаментах площадью 300 квадратных метров, расположенных в жилом комплексе на берегу Тихого океана. Квартира была приобретена супругами в 2013 году за 1,4 млн долларов, а ее текущая стоимость составляет около 2,119 млн долларов. Кроме квартиры в Лос-Анджелесе, у семьи есть недвижимость во Флориде. Апартаменты, также площадью 300 квадратных метров, оцениваются в 2,5 млн долларов. В них расположены две спальни, три санузла, большая кухня, гостиная, кабинет и гардеробная. Артисты также владеют двухэтажным домом в Помпано-Бич у Атлантического океана. Этот особняк площадью 320 квадратных метров с тремя спальнями, бассейном и собственным пирсом оценивается примерно в четыре миллиона долларов. Варум также приобрела таунхаус в Авентуре за 345 тысяч долларов, который сдается в аренду. Еще одна квартира находится в Tramp Towers в Майами и также используется для сдачи в аренду.