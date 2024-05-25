Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска превысил прогнозы

В апреле специалисты прогнозировали, что уровень воды в Оби около Нижневартовска поднимется до 800-890 сантиметров. Сейчас он составляет 899 сантиметров, сообщили в мэрии города.
«По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала „Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“, сегодня, 26 мая, уровень воды в реке Оби составляет 899 сантиметров. Мониторинг уровня воды осуществляется ежесуточно», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас, по расчетам гидрометеорологов, вода в Оби в границах Нижневартовска поднимется до 890-980 сантиметров. Последний раз серьезный паводок настиг город в 2015 году — тогда Обь в его районе поднялась до 1061 сантиметров.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала указание создать четыре группы, которые будут бороться с паводками на территории региона. В частности, она поручила оценить необходимость дополнительного обеспечения плавсредствами в разных городах и районах округа.
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