25 мая 2024
24 мая 2024

Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска превысил прогнозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды в Оби около Нижневартовска поднялся до 899 сантиметров
Уровень воды в Оби около Нижневартовска поднялся до 899 сантиметров Фото:

В апреле специалисты прогнозировали, что уровень воды в Оби около Нижневартовска поднимется до 800-890 сантиметров. Сейчас он составляет 899 сантиметров, сообщили в мэрии города.

«По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала „Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“, сегодня, 26 мая, уровень воды в реке Оби составляет 899 сантиметров. Мониторинг уровня воды осуществляется ежесуточно», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас, по расчетам гидрометеорологов, вода в Оби в границах Нижневартовска поднимется до 890-980 сантиметров. Последний раз серьезный паводок настиг город в 2015 году — тогда Обь в его районе поднялась до 1061 сантиметров.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала указание создать четыре группы, которые будут бороться с паводками на территории региона. В частности, она поручила оценить необходимость дополнительного обеспечения плавсредствами в разных городах и районах округа.

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В апреле специалисты прогнозировали, что уровень воды в Оби около Нижневартовска поднимется до 800-890 сантиметров. Сейчас он составляет 899 сантиметров, сообщили в мэрии города. «По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала „Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“, сегодня, 26 мая, уровень воды в реке Оби составляет 899 сантиметров. Мониторинг уровня воды осуществляется ежесуточно», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас, по расчетам гидрометеорологов, вода в Оби в границах Нижневартовска поднимется до 890-980 сантиметров. Последний раз серьезный паводок настиг город в 2015 году — тогда Обь в его районе поднялась до 1061 сантиметров. Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала указание создать четыре группы, которые будут бороться с паводками на территории региона. В частности, она поручила оценить необходимость дополнительного обеспечения плавсредствами в разных городах и районах округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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