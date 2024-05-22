В Нижневартовске несколько дачных кооперативов оказались в зоне подтопления

Власти Нижневартовска начали предупреждать жителей дачных кооперативов о риске подтопления. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска.
«Скорректировали прогноз уровня воды в реке Оби, в границах города Нижневартовска. С апреля он был 800-890 сантиметров. На сегодняшний день проведена корректировка. Уровень воды поставлен 890-980. То есть от 800 до 1200 сантиметров повышение уровня воды произошло на территории бассейна Оби. Проводится оповещение жителей», — сообщил Андрей Механошин, заместитель директора управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска.
Власти города начали обход жителей по участкам. Речь идет о Старом Вартовске и районе Аэрофлота. «Проходит по дворовой обход с предложением собрать с собой документы, необходимые вещи и подготовить своих животных. Передать их в пункт передержки, а самим, при наличии другого жилья выехать», — добавил Механошин.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска подготовили для жителей подтопленных территорий пункты временного размещения. Также на случай паводка городской ЖКХ готов предоставить спецтехнику.
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