22 мая 2024

В Нижневартовске несколько дачных кооперативов оказались в зоне подтопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопления ожидают в Старом Вартовске и районе Аэрофлота
Подтопления ожидают в Старом Вартовске и районе Аэрофлота Фото:

Власти Нижневартовска начали предупреждать жителей дачных кооперативов о риске подтопления. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска.

«Скорректировали прогноз уровня воды в реке Оби, в границах города Нижневартовска. С апреля он был 800-890 сантиметров. На сегодняшний день проведена корректировка. Уровень воды поставлен 890-980. То есть от 800 до 1200 сантиметров повышение уровня воды произошло на территории бассейна Оби. Проводится оповещение жителей», — сообщил Андрей Механошин, заместитель директора управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска.

Власти города начали обход жителей по участкам. Речь идет о Старом Вартовске и районе Аэрофлота. «Проходит по дворовой обход с предложением собрать с собой документы, необходимые вещи и подготовить своих животных. Передать их в пункт передержки, а самим, при наличии другого жилья выехать», — добавил Механошин.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска подготовили для жителей подтопленных территорий пункты временного размещения. Также на случай паводка городской ЖКХ готов предоставить спецтехнику.

Карта уровня воды в Нижневартовске
Карта уровня воды в Нижневартовске
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Власти Нижневартовска начали предупреждать жителей дачных кооперативов о риске подтопления. Об этом URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска. «Скорректировали прогноз уровня воды в реке Оби, в границах города Нижневартовска. С апреля он был 800-890 сантиметров. На сегодняшний день проведена корректировка. Уровень воды поставлен 890-980. То есть от 800 до 1200 сантиметров повышение уровня воды произошло на территории бассейна Оби. Проводится оповещение жителей», — сообщил Андрей Механошин, заместитель директора управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска. Власти города начали обход жителей по участкам. Речь идет о Старом Вартовске и районе Аэрофлота. «Проходит по дворовой обход с предложением собрать с собой документы, необходимые вещи и подготовить своих животных. Передать их в пункт передержки, а самим, при наличии другого жилья выехать», — добавил Механошин. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска подготовили для жителей подтопленных территорий пункты временного размещения. Также на случай паводка городской ЖКХ готов предоставить спецтехнику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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