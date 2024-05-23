Губернатор ХМАО дала поручение подчиненным по борьбе с паводком

На территории округа подтоплены 30 приусадебных участков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала указание создать четыре группы, которые будут бороться с паводками на территории региона. В частности, она поручила оценить необходимость дополнительного обеспечения плавсредствами в разных городах и районах округа. Об этом сообщило правительство региона.

«Глава региона дала поручение сформировать четыре межведомственные рабочие группы, которые с 24 мая отправятся в Сургут, Мегион, Нижневартовск, Сургутский, Нижневартовский, Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы для оценки ситуации и помощи на местах. Задачи, поставленные перед специалистами, касаются как общей обстановки, так и частных случаев», — передает слова Комаровой правительства ХМАО в telegram-канале.

Комарова поручила в этих городах проверить запасы для возведения укрепления дамб, проверить, можно ли выработать необходимые меры по дороге в Соснино, которую ежегодно подтапливает, оценить необходимость дополнительного предоставления плавсредств. «Особое внимание — дорогам и мостам. В целом ситуацию контролировать ежечасно, а в некоторых муниципалитетах ежеминутно», — обратилась к главам городов и районов Комарова на заседание оперативного штаба по подготовке округа к паводку.

По данным гидрометцентра, ситуация в регионе стабильная. Максимальный подъем уровня воды в Оби и Иртыше за стуки незначительный: +11 см и +8 см. Обе реки полностью освободились ото льда. Угрозы прихода большой воды нет. Однако все муниципалитеты готовы к различным сценариям, однако работа продолжается.

По информации окружного управления МЧС, подтоплено 30 приусадебных участков: в Сургуте, в поселке Салым и деревне Тайлакова. В этих трех муниципалитетах объявлен режим повышенной готовности. Вертолетом эвакуировали трех человек. Сургутская ГРЭС-2 максимально увеличила сброс из хранилищ. Уже очищено два километра русла Оби в Сургуте. Извлечено больше 120 поваленных деревьев.