NYT: западное оружие подвело ВСУ и стало причиной гибели украинских солдат

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Западное оружие оказалось неэффективным в противоборстве с Россией, пишет NYT
Западное оружие оказалось неэффективным в противоборстве с Россией, пишет NYT Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставленное Украине со стороны США вооружение оказалось неэффективным в боевых условиях. В отдельных эпизодах его использование приводило к трагическим последствиям для украинских солдат. Об этом пишет газета The New York Times.

«По словам украинских командиров, некоторые из поставленных им западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей», — говорится в материале. Там добавили, что американские высокоточные боеприпасы оказались неэффективными из-за действий российских систем электронной борьбы, что вынудило ВСУ отказаться от использования части поставленного им оружия.

Украинская система ПВО в конце 2023 года впервые использовала зенитные системы HAWK из Испании для отражения российских атак, но их эффективность оказалась низкой. Также известно, что Украина отказалась от части американских ракет из-за их неэффективности в зоне СВО, передает RT

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Поставленное Украине со стороны США вооружение оказалось неэффективным в боевых условиях. В отдельных эпизодах его использование приводило к трагическим последствиям для украинских солдат. Об этом пишет газета The New York Times. «По словам украинских командиров, некоторые из поставленных им западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей», — говорится в материале. Там добавили, что американские высокоточные боеприпасы оказались неэффективными из-за действий российских систем электронной борьбы, что вынудило ВСУ отказаться от использования части поставленного им оружия. Украинская система ПВО в конце 2023 года впервые использовала зенитные системы HAWK из Испании для отражения российских атак, но их эффективность оказалась низкой. Также известно, что Украина отказалась от части американских ракет из-за их неэффективности в зоне СВО, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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