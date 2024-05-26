Поставленное Украине со стороны США вооружение оказалось неэффективным в боевых условиях. В отдельных эпизодах его использование приводило к трагическим последствиям для украинских солдат. Об этом пишет газета The New York Times.
«По словам украинских командиров, некоторые из поставленных им западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей», — говорится в материале. Там добавили, что американские высокоточные боеприпасы оказались неэффективными из-за действий российских систем электронной борьбы, что вынудило ВСУ отказаться от использования части поставленного им оружия.
Украинская система ПВО в конце 2023 года впервые использовала зенитные системы HAWK из Испании для отражения российских атак, но их эффективность оказалась низкой. Также известно, что Украина отказалась от части американских ракет из-за их неэффективности в зоне СВО, передает RT.
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