Зенитная система HAWK не оправдала ожиданий против ВС РФ на Украине

Впервые для отражения российских воздушных атак, которые наносились Вооруженными силами РФ по военным объектам в Одесской и Николаевской областях 4—6 ноября, украинская система ПВО задействовала зенитные системы HAWK из Испании. Но их применение оказалось неэффективным, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Впервые для отражения российского удара украинская ПВО задействовала зенитные системы HAWK, поставленные Испанией. „Хоки“ использовались преимущественно для уничтожения российских ударных беспилотников. Новинка со своей задачей не справилась и показала низкую результативность», — пишет издание.
С 4 по 6 ноября российские войска нанесли несколько ударов в Одесской и Николаевской областях. Целями были места сосредоточения украинских войск, склады с оружием, военной техникой и боеприпасами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады ВСУ Дмитрия Лысюка на время расследования дела о ударе ВС РФ по артиллеристам ВСУ на Запорожском направлении. Украинские СМИ уточняли, что Лысюк опоздал на поздравление, поэтому не пострадал.
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