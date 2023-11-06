06 ноября 2023

Зенитная система HAWK не оправдала ожиданий против ВС РФ на Украине

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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
Зенитные системы HAWK из Испании не помогли Украине отбить атаки ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Впервые для отражения российских воздушных атак, которые наносились Вооруженными силами РФ по военным объектам в Одесской и Николаевской областях 4—6 ноября, украинская система ПВО задействовала зенитные системы HAWK из Испании. Но их применение оказалось неэффективным, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Впервые для отражения российского удара украинская ПВО задействовала зенитные системы HAWK, поставленные Испанией. „Хоки“ использовались преимущественно для уничтожения российских ударных беспилотников. Новинка со своей задачей не справилась и показала низкую результативность», — пишет издание.

С 4 по 6 ноября российские войска нанесли несколько ударов в Одесской и Николаевской областях. Целями были места сосредоточения украинских войск, склады с оружием, военной техникой и боеприпасами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады ВСУ Дмитрия Лысюка на время расследования дела о ударе ВС РФ по артиллеристам ВСУ на Запорожском направлении. Украинские СМИ уточняли, что Лысюк опоздал на поздравление, поэтому не пострадал.

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Впервые для отражения российских воздушных атак, которые наносились Вооруженными силами РФ по военным объектам в Одесской и Николаевской областях 4—6 ноября, украинская система ПВО задействовала зенитные системы HAWK из Испании. Но их применение оказалось неэффективным, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Впервые для отражения российского удара украинская ПВО задействовала зенитные системы HAWK, поставленные Испанией. „Хоки“ использовались преимущественно для уничтожения российских ударных беспилотников. Новинка со своей задачей не справилась и показала низкую результативность», — пишет издание. С 4 по 6 ноября российские войска нанесли несколько ударов в Одесской и Николаевской областях. Целями были места сосредоточения украинских войск, склады с оружием, военной техникой и боеприпасами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады ВСУ Дмитрия Лысюка на время расследования дела о ударе ВС РФ по артиллеристам ВСУ на Запорожском направлении. Украинские СМИ уточняли, что Лысюк опоздал на поздравление, поэтому не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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