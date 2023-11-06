Зенитная система HAWK не оправдала ожиданий против ВС РФ на Украине

07 ноября 2023 в 03:35 Размер текста - 17 +

Зенитные системы HAWK из Испании не помогли Украине отбить атаки ВС РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Впервые для отражения российских воздушных атак, которые наносились Вооруженными силами РФ по военным объектам в Одесской и Николаевской областях 4—6 ноября, украинская система ПВО задействовала зенитные системы HAWK из Испании. Но их применение оказалось неэффективным, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Впервые для отражения российского удара украинская ПВО задействовала зенитные системы HAWK, поставленные Испанией. „Хоки“ использовались преимущественно для уничтожения российских ударных беспилотников. Новинка со своей задачей не справилась и показала низкую результативность», — пишет издание. С 4 по 6 ноября российские войска нанесли несколько ударов в Одесской и Николаевской областях. Целями были места сосредоточения украинских войск, склады с оружием, военной техникой и боеприпасами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады ВСУ Дмитрия Лысюка на время расследования дела о ударе ВС РФ по артиллеристам ВСУ на Запорожском направлении. Украинские СМИ уточняли, что Лысюк опоздал на поздравление, поэтому не пострадал.

Впервые для отражения российских воздушных атак, которые наносились Вооруженными силами РФ по военным объектам в Одесской и Николаевской областях 4—6 ноября, украинская система ПВО задействовала зенитные системы HAWK из Испании. Но их применение оказалось неэффективным, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Впервые для отражения российского удара украинская ПВО задействовала зенитные системы HAWK, поставленные Испанией. „Хоки“ использовались преимущественно для уничтожения российских ударных беспилотников. Новинка со своей задачей не справилась и показала низкую результативность», — пишет издание. С 4 по 6 ноября российские войска нанесли несколько ударов в Одесской и Николаевской областях. Целями были места сосредоточения украинских войск, склады с оружием, военной техникой и боеприпасами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады ВСУ Дмитрия Лысюка на время расследования дела о ударе ВС РФ по артиллеристам ВСУ на Запорожском направлении. Украинские СМИ уточняли, что Лысюк опоздал на поздравление, поэтому не пострадал.