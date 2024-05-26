26 мая 2024

Шольц: Украина не вступит в НАТО «в следующие 30 лет»

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Олафа Шольца, Украине не светит членство в НАТО в ближайшие десятилетия
По словам Олафа Шольца, Украине не светит членство в НАТО в ближайшие десятилетия Фото:

Киевской власти не стоит надеяться на присоединение в НАТО в ближайшие 30 лет. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках общения с жителями Берлина.

«Одной из причин, названных для конфликта [с Россией] в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решения (прошлых саммитов альянса — прим. URA.RU) — в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет тоже», — Олафа Шольца цитирует РБК.

Политик добавил, что говорил об этом и в Киеве почти два года назад. По его словам, тогда «это было ясно всем».

В 2019 году Киев внес изменения в Конституцию страны, определив вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс в качестве стратегической цели. В США ранее заявляли, что Украину в ближайшее 10 лет не пригласят в НАТО. Москва выступает категорические против членства Киева в альянсе.

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Киевской власти не стоит надеяться на присоединение в НАТО в ближайшие 30 лет. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках общения с жителями Берлина. «Одной из причин, названных для конфликта [с Россией] в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решения (прошлых саммитов альянса — прим. URA.RU) — в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет тоже», — Олафа Шольца цитирует РБК. Политик добавил, что говорил об этом и в Киеве почти два года назад. По его словам, тогда «это было ясно всем». В 2019 году Киев внес изменения в Конституцию страны, определив вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс в качестве стратегической цели. В США ранее заявляли, что Украину в ближайшее 10 лет не пригласят в НАТО. Москва выступает категорические против членства Киева в альянсе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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