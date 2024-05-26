Шольц: Украина не вступит в НАТО «в следующие 30 лет»

Киевской власти не стоит надеяться на присоединение в НАТО в ближайшие 30 лет. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках общения с жителями Берлина.
«Одной из причин, названных для конфликта [с Россией] в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решения (прошлых саммитов альянса — прим. URA.RU) — в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет тоже», — Олафа Шольца цитирует РБК.
Политик добавил, что говорил об этом и в Киеве почти два года назад. По его словам, тогда «это было ясно всем».
В 2019 году Киев внес изменения в Конституцию страны, определив вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс в качестве стратегической цели. В США ранее заявляли, что Украину в ближайшее 10 лет не пригласят в НАТО. Москва выступает категорические против членства Киева в альянсе.
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