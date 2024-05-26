Зеленский назвал места самых тяжелых боев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые тяжелые бои в зоне спецоперации идут на Покровском направлении и в Харьковской области. Такое мнение украинский лидер озвучил в своих соцсетях.
«Говорил с генералом [главнокомандующим ВСУ Александром] Сырским, на сегодняшний день самые тяжелые бои проходят на Покровском направлении. Также тяжело в Харьковской области», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
По его словам, крайне сложные для Вооруженных сил Украины (ВСУ) бои проходят недалеко от села Покровское. Помимо этого, ВС РФ прорываются на севере Харьковской области, отметил Зеленский.
Высокопоставленных офицеров ВСУ, командующих военными формированиями под Харьковом, уже обвинили в провалах армии на фронте. Украинские бойцы подразделения «Острые козырьки», находящиеся на данном направлении, заявили, что Киев не сможет победить Москву на поле боя даже с использованием беспилотников.
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