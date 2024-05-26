В ВСУ признали, что не смогут победить Россию

BBC: в ВСУ признали невозможность победить Россию, даже используя беспилотники
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
ВСУ не способны победить Россию, рассказали военные, которые находятся на харьковском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не способна победить Россию на поле боя даже с использованием беспилотников. Об этом рассказали военные из украинского подразделения «Острые козырьки», которые работают на харьковском направлении.

«Мы можем сдерживать их с помощью дронов и причинять им вред. Но, к сожалению, не можем с их помощью победить», — заявил Александр, который служит в подразделении «Острые козырьки». Его слова приводит BBC.

Военные отметили, что столкнулись с большими проблемами на поле боя. По их словам, из-за средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у РФ подразделение ВСУ теряет от четырех до пяти беспилотников за сутки.

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Почему Россия начала наступление в Харьковской области, и что это значит для Украины

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов считает, что в планы РФ входит взятие Харькова за несколько дней. Перед этим будет полная зачистка Волчанска. На данный момент ВС РФ уже взяли административное здание в населенном пункте, пишет Pravda.ru. Однако российский президент Владимир Путин отмечал, что плана по освобождению Харькова у ВС РФ на данный момент нет.

BBC отмечает, что наступление России в Харьковской области высветило недостатки в поддержки со стороны Запада и напряженность в уставших вооруженных силах, которые Украина растянула по всей линии фронта. Если ВСУ смогут остановить ВС РФ на этом направлении, то они будут вынуждены терять территории на других участках фронта из-за «обновленной военной машины РФ».

Продвижение ВС РФ началось примерно в середине мая. За несколько дней были взяты несколько населенных пунктов. Подробнее о том, что стало причиной для такой операции, — в материале URA.RU.

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Украина не способна победить Россию на поле боя даже с использованием беспилотников. Об этом рассказали военные из украинского подразделения «Острые козырьки», которые работают на харьковском направлении. «Мы можем сдерживать их с помощью дронов и причинять им вред. Но, к сожалению, не можем с их помощью победить», — заявил Александр, который служит в подразделении «Острые козырьки». Его слова приводит BBC. Военные отметили, что столкнулись с большими проблемами на поле боя. По их словам, из-за средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у РФ подразделение ВСУ теряет от четырех до пяти беспилотников за сутки. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов считает, что в планы РФ входит взятие Харькова за несколько дней. Перед этим будет полная зачистка Волчанска. На данный момент ВС РФ уже взяли административное здание в населенном пункте, пишет Pravda.ru. Однако российский президент Владимир Путин отмечал, что плана по освобождению Харькова у ВС РФ на данный момент нет. BBC отмечает, что наступление России в Харьковской области высветило недостатки в поддержки со стороны Запада и напряженность в уставших вооруженных силах, которые Украина растянула по всей линии фронта. Если ВСУ смогут остановить ВС РФ на этом направлении, то они будут вынуждены терять территории на других участках фронта из-за «обновленной военной машины РФ». Продвижение ВС РФ началось примерно в середине мая. За несколько дней были взяты несколько населенных пунктов. Подробнее о том, что стало причиной для такой операции, — в материале URA.RU.
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Ссылки по теме
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