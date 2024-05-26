В ВСУ признали, что не смогут победить Россию

BBC: в ВСУ признали невозможность победить Россию, даже используя беспилотники

26 мая 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

ВСУ не способны победить Россию, рассказали военные, которые находятся на харьковском направлении Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не способна победить Россию на поле боя даже с использованием беспилотников. Об этом рассказали военные из украинского подразделения «Острые козырьки», которые работают на харьковском направлении. «Мы можем сдерживать их с помощью дронов и причинять им вред. Но, к сожалению, не можем с их помощью победить», — заявил Александр, который служит в подразделении «Острые козырьки». Его слова приводит BBC. Военные отметили, что столкнулись с большими проблемами на поле боя. По их словам, из-за средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у РФ подразделение ВСУ теряет от четырех до пяти беспилотников за сутки. Новость по теме Почему Россия начала наступление в Харьковской области, и что это значит для Украины Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов считает, что в планы РФ входит взятие Харькова за несколько дней. Перед этим будет полная зачистка Волчанска. На данный момент ВС РФ уже взяли административное здание в населенном пункте, пишет Pravda.ru. Однако российский президент Владимир Путин отмечал, что плана по освобождению Харькова у ВС РФ на данный момент нет. BBC отмечает, что наступление России в Харьковской области высветило недостатки в поддержки со стороны Запада и напряженность в уставших вооруженных силах, которые Украина растянула по всей линии фронта. Если ВСУ смогут остановить ВС РФ на этом направлении, то они будут вынуждены терять территории на других участках фронта из-за «обновленной военной машины РФ». Продвижение ВС РФ началось примерно в середине мая. За несколько дней были взяты несколько населенных пунктов. Подробнее о том, что стало причиной для такой операции, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина не способна победить Россию на поле боя даже с использованием беспилотников. Об этом рассказали военные из украинского подразделения «Острые козырьки», которые работают на харьковском направлении. «Мы можем сдерживать их с помощью дронов и причинять им вред. Но, к сожалению, не можем с их помощью победить», — заявил Александр, который служит в подразделении «Острые козырьки». Его слова приводит BBC. Военные отметили, что столкнулись с большими проблемами на поле боя. По их словам, из-за средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у РФ подразделение ВСУ теряет от четырех до пяти беспилотников за сутки. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов считает, что в планы РФ входит взятие Харькова за несколько дней. Перед этим будет полная зачистка Волчанска. На данный момент ВС РФ уже взяли административное здание в населенном пункте, пишет Pravda.ru. Однако российский президент Владимир Путин отмечал, что плана по освобождению Харькова у ВС РФ на данный момент нет. BBC отмечает, что наступление России в Харьковской области высветило недостатки в поддержки со стороны Запада и напряженность в уставших вооруженных силах, которые Украина растянула по всей линии фронта. Если ВСУ смогут остановить ВС РФ на этом направлении, то они будут вынуждены терять территории на других участках фронта из-за «обновленной военной машины РФ». Продвижение ВС РФ началось примерно в середине мая. За несколько дней были взяты несколько населенных пунктов. Подробнее о том, что стало причиной для такой операции, — в материале URA.RU.