Производитель водки «Лесная мороша» подал в суд на завод «Кристалл»

В Калужской области арбитражный суд 27 мая приступит к рассмотрению претензий подмосковного завода «Родник и К», выпускающего продукцию под брендом «Лесная мороша», к калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл». Заявление поступило в суд в марте этого года.
«Арбитражный суд Калужской области 27 мая рассмотрит иск подмосковного завода „Родник и К“, входящего в группу „Традиции успеха“, к калужскому ликеро-водочному заводу (КЛВЗ) „Кристалл“. Иск был подан в марте», — ознакомились «Ведомости» с материалами дела.
Причина иска заключается в том, что калужский производитель использует обозначения, похожие на товарные знаки «Лесная мороша», а также «Первакъ», «Шустовъ», «Шоколатье» и другие. Истец планирует взыскать с нарушителя 32 миллиона рублей в качестве компенсации, а также требует запретить заводу «Кристалл» использовать обозначения, указанные в иске.
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