Производитель водки «Лесная мороша» подал в суд на завод «Кристалл»

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Производитель водки "Лесная мороша" хочет взыскать с конкурента 32 млн рублей
Производитель водки "Лесная мороша" хочет взыскать с конкурента 32 млн рублей Фото:

В Калужской области арбитражный суд 27 мая приступит к рассмотрению претензий подмосковного завода «Родник и К», выпускающего продукцию под брендом «Лесная мороша», к калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл». Заявление поступило в суд в марте этого года.

«Арбитражный суд Калужской области 27 мая рассмотрит иск подмосковного завода „Родник и К“, входящего в группу „Традиции успеха“, к калужскому ликеро-водочному заводу (КЛВЗ) „Кристалл“. Иск был подан в марте», — ознакомились «Ведомости» с материалами дела.

Причина иска заключается в том, что калужский производитель использует обозначения, похожие на товарные знаки «Лесная мороша», а также «Первакъ», «Шустовъ», «Шоколатье» и другие. Истец планирует взыскать с нарушителя 32 миллиона рублей в качестве компенсации, а также требует запретить заводу «Кристалл» использовать обозначения, указанные в иске.

Городской суд Геленджика ранее арестовал санаторий «Лазуревый берег» по иску Генеральной прокуратуры РФ. Причина ареста не уточняется. Пансионат специализируется на детском и семейном отдыхе. Он работал с 1956 года. Площадь объекта составляет 15,9 гектара.

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В Калужской области арбитражный суд 27 мая приступит к рассмотрению претензий подмосковного завода «Родник и К», выпускающего продукцию под брендом «Лесная мороша», к калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл». Заявление поступило в суд в марте этого года. «Арбитражный суд Калужской области 27 мая рассмотрит иск подмосковного завода „Родник и К“, входящего в группу „Традиции успеха“, к калужскому ликеро-водочному заводу (КЛВЗ) „Кристалл“. Иск был подан в марте», — ознакомились «Ведомости» с материалами дела. Причина иска заключается в том, что калужский производитель использует обозначения, похожие на товарные знаки «Лесная мороша», а также «Первакъ», «Шустовъ», «Шоколатье» и другие. Истец планирует взыскать с нарушителя 32 миллиона рублей в качестве компенсации, а также требует запретить заводу «Кристалл» использовать обозначения, указанные в иске. Городской суд Геленджика ранее арестовал санаторий «Лазуревый берег» по иску Генеральной прокуратуры РФ. Причина ареста не уточняется. Пансионат специализируется на детском и семейном отдыхе. Он работал с 1956 года. Площадь объекта составляет 15,9 гектара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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