Невролог назвал симптомы рассеянного склероза до 30 лет

Рассеянный склероз в первую очередь проявляется снижением зрения, нарушением координации, слабостью в конечностях и нарушением чувствительности. Такие признаки заболевания для пациентов в возрасте от 20 до 30 лет назвала врач-невролог Ольга Бойко.
«Рассеянный склероз считается болезнью молодых. Его чаще всего диагностируют у пациентов в возрасте от 20 до 30 лет. К его основным проявлениям можно отнести, например, снижение зрения, нарушение координации, чувствительные нарушения и слабость в конечностях», — сообщил врач в интервью «Известиям».
Бойко добавила, что предотвратить развитие заболевание можно. Для этого необходимо правильно питаться, следить за содержанием витамина D в организме, а также соблюдать правильный режим труда и отдыха. В настоящее время в арсенале медиков есть более 20 препаратов, которые позволяют контролировать заболевание и сохранить пациенту качество жизни. При этом зарубежные и отечественные лекарства абсолютно эквивалентны. В России также ведется разработка собственных препаратов.
Ученые Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле (США) выявили, что диета, в рацион которой входят жирные и белковые продукты, облегчает симптомы рассеянного склероза. Около половины участников исследования почувствовали ослабление таких признаков, как нарушение чувствительности кожи, онемение и головная боль. Также почти четверть пациентов сократила и прекратила прием лекарств для облегчения симптомов болезни.
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