Ученые выявили, как диета сказывается на памяти

Университет Вирджинии: катогенная диета облегчает симптомы рассеянного склероза
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Диета, в рацион которой входят белки и жиры, положительно сказывается здоровье человека Фото:

Диета, в рацион которой входят жирные и белковые продукты, облегчает симптомы рассеянного склероза. Об этом стало известно из результатов исследования Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле (США).

«Специалисты в течение трех месяцев наблюдали за 52 участниками с рецидивирующим рассеянным склерозом, часть из которых соблюдала строгую кетогенную диету. Через три месяца участники из группы кетодиеты сообщили об улучшении самочувствия», — передает «Ридус» результаты эксперимента.

Уточняется, что около половины участников исследования почувствовали ослабление таких симптомов, как нарушение чувствительности кожи, онемение и головная боль. Также почти четверть пациентов сократила и прекратила прием лекарств для облегчения симптомов склероза.

Ранее ученые из Института биомедицинских исследований IDIBAPS выяснили, что каротиноиды, содержащиеся в желтых, оранжевых и зеленых фруктах и овощах помогают в профилактике атеросклероза, при котором холестерин накапливается на стенках кровеносных сосудов, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Эксперты выяснили, что большое количество каротиноидов в крови связана с меньшим количеством бляшек на стенках сосудов.

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Диета, в рацион которой входят жирные и белковые продукты, облегчает симптомы рассеянного склероза. Об этом стало известно из результатов исследования Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле (США). «Специалисты в течение трех месяцев наблюдали за 52 участниками с рецидивирующим рассеянным склерозом, часть из которых соблюдала строгую кетогенную диету. Через три месяца участники из группы кетодиеты сообщили об улучшении самочувствия», — передает «Ридус» результаты эксперимента. Уточняется, что около половины участников исследования почувствовали ослабление таких симптомов, как нарушение чувствительности кожи, онемение и головная боль. Также почти четверть пациентов сократила и прекратила прием лекарств для облегчения симптомов склероза. Ранее ученые из Института биомедицинских исследований IDIBAPS выяснили, что каротиноиды, содержащиеся в желтых, оранжевых и зеленых фруктах и овощах помогают в профилактике атеросклероза, при котором холестерин накапливается на стенках кровеносных сосудов, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Эксперты выяснили, что большое количество каротиноидов в крови связана с меньшим количеством бляшек на стенках сосудов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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