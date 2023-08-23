Ученые выявили, как диета сказывается на памяти

Университет Вирджинии: катогенная диета облегчает симптомы рассеянного склероза

23 августа 2023 в 08:25 Размер текста - 17 +

Диета, в рацион которой входят белки и жиры, положительно сказывается здоровье человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Диета, в рацион которой входят жирные и белковые продукты, облегчает симптомы рассеянного склероза. Об этом стало известно из результатов исследования Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле (США). «Специалисты в течение трех месяцев наблюдали за 52 участниками с рецидивирующим рассеянным склерозом, часть из которых соблюдала строгую кетогенную диету. Через три месяца участники из группы кетодиеты сообщили об улучшении самочувствия», — передает «Ридус» результаты эксперимента. Уточняется, что около половины участников исследования почувствовали ослабление таких симптомов, как нарушение чувствительности кожи, онемение и головная боль. Также почти четверть пациентов сократила и прекратила прием лекарств для облегчения симптомов склероза. Ранее ученые из Института биомедицинских исследований IDIBAPS выяснили, что каротиноиды, содержащиеся в желтых, оранжевых и зеленых фруктах и овощах помогают в профилактике атеросклероза, при котором холестерин накапливается на стенках кровеносных сосудов, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Эксперты выяснили, что большое количество каротиноидов в крови связана с меньшим количеством бляшек на стенках сосудов.

Диета, в рацион которой входят жирные и белковые продукты, облегчает симптомы рассеянного склероза. Об этом стало известно из результатов исследования Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле (США). «Специалисты в течение трех месяцев наблюдали за 52 участниками с рецидивирующим рассеянным склерозом, часть из которых соблюдала строгую кетогенную диету. Через три месяца участники из группы кетодиеты сообщили об улучшении самочувствия», — передает «Ридус» результаты эксперимента. Уточняется, что около половины участников исследования почувствовали ослабление таких симптомов, как нарушение чувствительности кожи, онемение и головная боль. Также почти четверть пациентов сократила и прекратила прием лекарств для облегчения симптомов склероза. Ранее ученые из Института биомедицинских исследований IDIBAPS выяснили, что каротиноиды, содержащиеся в желтых, оранжевых и зеленых фруктах и овощах помогают в профилактике атеросклероза, при котором холестерин накапливается на стенках кровеносных сосудов, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Эксперты выяснили, что большое количество каротиноидов в крови связана с меньшим количеством бляшек на стенках сосудов.