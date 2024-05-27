Правительство выделит 750 млрд рублей на покупку транспорта регионам

На развитие сети экологически-чистого транспорта в регионах, правительство направит 750 млрд рублей. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 мая в ходе совещания со своими заместителями.
«С учетом экологических стандартов в целом за 6 лет регионы дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов, [на эти цели] правительство выделило 750 млрд рублей», — объявил Мишустин. Его слова передает телеканал «Россия-24».
По словам Мишустина, первой транспорт получит Псковская область, где появится 25 современных автобусов повышенной вместимости. Власти рассчитывают, что пополнение автопарка позволит повысить комфорт и сократить интервалы движения пассажирского транспорта.
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