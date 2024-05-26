26 мая 2024

Победители VS проигравшие: какую ротацию проведет ЕР Кургана, несмотря на список выигравших

Условно проигравшие в праймериз будут участвовать в выборах в гордуму Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕР планирует отправить на выборы в гордуму Кургана занявших первые и вторые места на праймериз
ЕР планирует отправить на выборы в гордуму Кургана занявших первые и вторые места на праймериз Фото:
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Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

В Кургане планируется, что на выборах в гордуму в качестве кандидатов будут участвовать горожане, занявшие первые и вторые места на предварительном голосовании «Единой России». Это URA.RU подтвердил руководитель реготделения, депутат Госдумы Александр Ильтяков, объяснив, что возможны и другие варианты.

Как выбирают кандидатов в депутаты

Руководитель реготделения объяснил URA.RU, что занявшие первые места будут одномандатниками, а вторые — списочниками. «Если у человека возникают какие-то обстоятельства, он может написать заявление, что освобождает место. Тогда он его уступает следующему по списку», — сообщил Ильтяков.

Кроме этого, партия может принять решение, исходя из целесообразности, выбрав людей, которые будут интересны. «Но это не говорит о том, что мы ущемляем чьи-то права. Все идет по уставу и договоренности», — рассказал руководитель реготделения.

«Единой России» нужна конкуренция

Ильтяков отметил, что партия нацелена на обновление, поэтому конкуренция должна быть. В партии опираются на то, что необходимо укрепить ее позиции. «Кто как занял место определили граждане, и мы полагаемся на их мнение», — добавил депутат.

Кто занял проходные места на праймериз

Проходные места на предварительном голосовании заняли:

  • первый округ: депутат гордумы Кирилл Гринюк — первое место; директор школы №50 Михаил Тимофеев — второе;
  • второй округ: депутат гордумы Анастасия Денисенко — первое место; председатель областной федерации фигурного катания Лариса Соколова — второе;
  • третий округ: депутат гордумы Татьяна Федорова — первое место; участник СВО, сотрудник НПО «Курганприбор» Сергей Жданов — второе;
  • четвертый округ: председатель реготделения общественной организации «Движение первых» Мария Колчеданцева — первое место; участник СВО, сотрудник ООО «Завод механический» Денис Птицын — второе;
  • пятый округ: директор по персоналу и соцвопросам АО «Курганмашзавод» Сергей Горбунов — первое место; депутат гордумы Татьяна Кравец — второе;
  • шестой округ: директор школы №11 Венера Быков — первое место; замначальника управления коммерцией по кооперации первого уровня специального конструкторского технологического бюро «Курганприбор» Сергей Кобец — второе;
  • седьмой округ: директор по развитию ООО «МобиДик» Филипп Захаров — первое место; проректор по молодежной политике Курганского госуниверситета Алена Овсянникова — второе;
  • восьмой округ: депутат гордумы Александр Маклыгин — первое место; директор Культурно-досугового центра молодежи и народного творчества Алла Мирская — второе;
  • девятый округ: депутат гордумы Анастасия Романович — первое место; специалист по кадрам ООО «Вторсырье», член реготделения общественной организации «Опора России» Снежанна Викулина — второе;
  • десятый округ: депутат гордумы, участник СВО Алексей Лушников — первое место; депутат гордумы Любовь Силантьева;
  • одиннадцатый округ: депутат гордумы Олег Прозоров — первое место; замруководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Оксана Пашкова — второе;
  • двенадцатый округ: председатель гордумы Кургана Игорь Прозоров — первое место; депутат гордумы, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина — второе;
  • тринадцатый округ: директор школы №52 Наталья Аборина — первое место; заместитель исполнительного директора Курганского завода химического машиностроения Олег Пискунов — второе.

В предварительном голосовании приняли участие более 27 тысяч человек, что составило более 10% от числа избирателей в городе. Выборы в гордуму Кургана пройдут в сентябре.

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В Кургане планируется, что на выборах в гордуму в качестве кандидатов будут участвовать горожане, занявшие первые и вторые места на предварительном голосовании «Единой России». Это URA.RU подтвердил руководитель реготделения, депутат Госдумы Александр Ильтяков, объяснив, что возможны и другие варианты. Как выбирают кандидатов в депутаты Руководитель реготделения объяснил URA.RU, что занявшие первые места будут одномандатниками, а вторые — списочниками. «Если у человека возникают какие-то обстоятельства, он может написать заявление, что освобождает место. Тогда он его уступает следующему по списку», — сообщил Ильтяков. Кроме этого, партия может принять решение, исходя из целесообразности, выбрав людей, которые будут интересны. «Но это не говорит о том, что мы ущемляем чьи-то права. Все идет по уставу и договоренности», — рассказал руководитель реготделения. «Единой России» нужна конкуренция Ильтяков отметил, что партия нацелена на обновление, поэтому конкуренция должна быть. В партии опираются на то, что необходимо укрепить ее позиции. «Кто как занял место определили граждане, и мы полагаемся на их мнение», — добавил депутат. Кто занял проходные места на праймериз Проходные места на предварительном голосовании заняли: В предварительном голосовании приняли участие более 27 тысяч человек, что составило более 10% от числа избирателей в городе. Выборы в гордуму Кургана пройдут в сентябре.
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