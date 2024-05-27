Зеленский продолжит путешествовать по странам Пиренейского полуострова

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Владимир Зеленский сразу после визита в Испанию посетит Португалию
Владимир Зеленский сразу после визита в Испанию посетит Португалию Фото:

Сразу после визита в Испанию украинский лидер Владимир Зеленский намерен посетить Португалию. Об этом сообщается на сайте президиума португальской республики. 

«По приглашению президента Республики Марсело Ребело де Соуза и премьер-министра Луиса Монтенегро президент Украины Владимир Зеленский завтра, 28 мая, отправится в Португалию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президиума. Отмечается, визит украинского главы является частью общего намерения углубить отношения между двумя государствами, уделяя особое внимание укреплению сотрудничества в области безопасности и обороны.

Ранее, 27 мая, Зеленский прибыл в Испанию на переговоры с премьер-министром страны Педро Санчесом. Вместе они подписали соглашение о гарантиях безопасности. По словам Санчеса, страна обязуется предоставить Киеву оружие на сумму одного миллиарда евро в 2024 году.

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Сразу после визита в Испанию украинский лидер Владимир Зеленский намерен посетить Португалию. Об этом сообщается на сайте президиума португальской республики.  «По приглашению президента Республики Марсело Ребело де Соуза и премьер-министра Луиса Монтенегро президент Украины Владимир Зеленский завтра, 28 мая, отправится в Португалию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президиума. Отмечается, визит украинского главы является частью общего намерения углубить отношения между двумя государствами, уделяя особое внимание укреплению сотрудничества в области безопасности и обороны. Ранее, 27 мая, Зеленский прибыл в Испанию на переговоры с премьер-министром страны Педро Санчесом. Вместе они подписали соглашение о гарантиях безопасности. По словам Санчеса, страна обязуется предоставить Киеву оружие на сумму одного миллиарда евро в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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