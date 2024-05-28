Путин поздравил президента Азербайджана с Днем независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости республики. Российский лидер заявил, что Москва придает большое значение сотрудничеству с Баку.
«Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны — Дня независимости. <…> Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку», — заявил Путин в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Глава российского государства также заявил о совместном наращивании координации усилий в различных региональных делах. В том числе для безопасности на Южном Кавказе.
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