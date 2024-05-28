Политика Власть Путин поздравил президента Азербайджана с Днем независимости республики 28 мая 2024 в 11:07 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что ценит отношения Москвы и Баку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости республики. Российский лидер заявил, что Москва придает большое значение сотрудничеству с Баку. «Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны — Дня независимости. <…> Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку», — заявил Путин в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. Глава российского государства также заявил о совместном наращивании координации усилий в различных региональных делах. В том числе для безопасности на Южном Кавказе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости республики. Российский лидер заявил, что Москва придает большое значение сотрудничеству с Баку. «Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны — Дня независимости. <…> Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку», — заявил Путин в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. Глава российского государства также заявил о совместном наращивании координации усилий в различных региональных делах. В том числе для безопасности на Южном Кавказе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям