Путин поздравил президента Азербайджана с Днем независимости республики

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Владимир Путин заявил, что ценит отношения Москвы и Баку Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости республики. Российский лидер заявил, что Москва придает большое значение сотрудничеству с Баку.

«Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны — Дня независимости. <…> Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку», — заявил Путин в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава российского государства также заявил о совместном наращивании координации усилий в различных региональных делах. В том числе для безопасности на Южном Кавказе.

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Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости республики. Российский лидер заявил, что Москва придает большое значение сотрудничеству с Баку. «Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника вашей страны — Дня независимости. <…> Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку», — заявил Путин в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. Глава российского государства также заявил о совместном наращивании координации усилий в различных региональных делах. В том числе для безопасности на Южном Кавказе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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