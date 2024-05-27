Челябинцы распродают дачные участки и сады

28 мая 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

В регионе стоимость дач площадью до 70 квадратов в среднем снизилась на 4% до 2,6 млн рублей за объект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в преддверии дачного сезона спрос на садовые участки с домиком вырос на 15%. При этом количество доступных для покупки дач в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) увеличилось на 13%, а цены на сады снизились на 4% в среднем до 2,6 млн за объект площадью до 70 квадратных метров, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области начали активно продавать садовые участки с домом. Притом, что спрос на них вырос на 15%, а предложение — на 13%, цены на них упали на 4% до 2,6 млн рублей за объект», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». Как отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова количество выставленных на продажу дачных участков выросло также из-за популярности коттеджных поселков, расположенных под Челябинском. Многие челябинцы стали из квартир переезжать в коттеджи и продавать свои обустроенные, ухоженные садовые участки с домом. В результате выросло количество предложений о продаже садов, что повлекло за собой конкуренцию, ведь сады нужно быстро продать, что также обусловило большой выбор и снижение цен на дачи. Как прокомментировал ситуацию руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремин, в мае в Челябинской области, как и в целом по России, традиционно наступает самое подходящее время для приобретения загородной недвижимости. Многие покупатели садов начинают заниматься этим вопросом еще в конце зимы, а окончательное решение принимают весной, когда можно посмотреть участок без снега. Продавцы же понимают, что пик спроса скоро пройдет, и если они хотят реа лизовать свой объект в этом сезоне, то нужно предлагать скидки от цен, указанных в объявлении. Также на снижение средней стоимости дачных участков влияет увеличение в общей структуре предложения доли более доступных по стоимости объектов. В сезон их, как правило, выставляют на продажу чаще. На данный момент в России дома, коттеджи и садовые участки в СНТ можно приобрести за 4,4 млн рублей, но цены заметно отличаются от региона к региону. Дешевле всего можно приобрести дачу в Кировской области, где цена составит 1 млн рублей за объект, в Смоленской области, 1,25 млн рублей, Брянской области, 1,3 млн рублей. При этом дороже всего стоят дачи, расположенные в Московской области, там цена участка с домом составит 10,2 млн рублей за объект, в Дагестане (9 млн рублей) и Ленинградской области (8,5 млн рублей). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в преддверии дачного сезона спрос на садовые участки с домиком вырос на 15%. При этом количество доступных для покупки дач в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) увеличилось на 13%, а цены на сады снизились на 4% в среднем до 2,6 млн за объект площадью до 70 квадратных метров, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области начали активно продавать садовые участки с домом. Притом, что спрос на них вырос на 15%, а предложение — на 13%, цены на них упали на 4% до 2,6 млн рублей за объект», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». Как отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова количество выставленных на продажу дачных участков выросло также из-за популярности коттеджных поселков, расположенных под Челябинском. Многие челябинцы стали из квартир переезжать в коттеджи и продавать свои обустроенные, ухоженные садовые участки с домом. В результате выросло количество предложений о продаже садов, что повлекло за собой конкуренцию, ведь сады нужно быстро продать, что также обусловило большой выбор и снижение цен на дачи. Как прокомментировал ситуацию руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремин, в мае в Челябинской области, как и в целом по России, традиционно наступает самое подходящее время для приобретения загородной недвижимости. Многие покупатели садов начинают заниматься этим вопросом еще в конце зимы, а окончательное решение принимают весной, когда можно посмотреть участок без снега. Продавцы же понимают, что пик спроса скоро пройдет, и если они хотят реа лизовать свой объект в этом сезоне, то нужно предлагать скидки от цен, указанных в объявлении. Также на снижение средней стоимости дачных участков влияет увеличение в общей структуре предложения доли более доступных по стоимости объектов. В сезон их, как правило, выставляют на продажу чаще. На данный момент в России дома, коттеджи и садовые участки в СНТ можно приобрести за 4,4 млн рублей, но цены заметно отличаются от региона к региону. Дешевле всего можно приобрести дачу в Кировской области, где цена составит 1 млн рублей за объект, в Смоленской области, 1,25 млн рублей, Брянской области, 1,3 млн рублей. При этом дороже всего стоят дачи, расположенные в Московской области, там цена участка с домом составит 10,2 млн рублей за объект, в Дагестане (9 млн рублей) и Ленинградской области (8,5 млн рублей).