Медведев: Россия близка к полноформатным отношениям с «Талибаном*»

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев заявил, что США являются пособниками терроризма Фото:

Россия близка к установлению полноформатных отношений с движением «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, уточнив, что теперь террористами являются американские власти.

«Теперь талибы снова у власти [в Афганистане], и мы близки к установлению полноформатных отношений с ними», — сказал Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что за последние 20 лет в мире многое поменялось.

По словам зампредседателя, что раньше Россия считала талибов террористами и сотрудничала с американцами. Однако теперь все наоборот, и именно американские власти ныне стали пособниками террористов, сказал Медведев.

*Движение «Талибан» находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности

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Россия близка к установлению полноформатных отношений с движением «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, уточнив, что теперь террористами являются американские власти. «Теперь талибы снова у власти [в Афганистане], и мы близки к установлению полноформатных отношений с ними», — сказал Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что за последние 20 лет в мире многое поменялось. По словам зампредседателя, что раньше Россия считала талибов террористами и сотрудничала с американцами. Однако теперь все наоборот, и именно американские власти ныне стали пособниками террористов, сказал Медведев. *Движение «Талибан» находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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