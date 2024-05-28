Медведев: Россия близка к полноформатным отношениям с «Талибаном*»

28 мая 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что США являются пособниками терроризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия близка к установлению полноформатных отношений с движением «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, уточнив, что теперь террористами являются американские власти. «Теперь талибы снова у власти [в Афганистане], и мы близки к установлению полноформатных отношений с ними», — сказал Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что за последние 20 лет в мире многое поменялось. По словам зампредседателя, что раньше Россия считала талибов террористами и сотрудничала с американцами. Однако теперь все наоборот, и именно американские власти ныне стали пособниками террористов, сказал Медведев. *Движение «Талибан» находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия близка к установлению полноформатных отношений с движением «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, уточнив, что теперь террористами являются американские власти. «Теперь талибы снова у власти [в Афганистане], и мы близки к установлению полноформатных отношений с ними», — сказал Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что за последние 20 лет в мире многое поменялось. По словам зампредседателя, что раньше Россия считала талибов террористами и сотрудничала с американцами. Однако теперь все наоборот, и именно американские власти ныне стали пособниками террористов, сказал Медведев. *Движение «Талибан» находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности