В Ханты-Мансийске открылся новый участковый пункт полиции

В Ханты-Мансийске открылся новый пункт полиции на улице Рознина. В нем будут работать два участковых и инспектор по делам несовершеннолетних. Об этом сообщил стройкомплекс Югры в своем telegram-канале.
«Благодаря поддержке Натальи Владимировны (губернатор ХМАО — прим. URA.RU) и государственным программам, появился этот участковый пункт полиции.Планируется, что в этом здании будут работать 3 сотрудника полиции», — отметил глава города Максим Ряшин.
В здании площадью 97 квадратных метров будут работать два участковых уполномоченных и один инспектор по делам несовершеннолетних. Всего в Ханты-Мансийске 6 участковых пунктов полиции. Здания также используют и для приема депутатов города.
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