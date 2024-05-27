27 мая 2024

В Ханты-Мансийске открылся новый участковый пункт полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый участковый пункт полиции открылся в Ханты-Мансийске
Новый участковый пункт полиции открылся в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске открылся новый пункт полиции на улице Рознина. В нем будут работать два участковых и инспектор по делам несовершеннолетних. Об этом сообщил стройкомплекс Югры в своем telegram-канале.

«Благодаря поддержке Натальи Владимировны (губернатор ХМАО — прим. URA.RU) и государственным программам, появился этот участковый пункт полиции.Планируется, что в этом здании будут работать 3 сотрудника полиции», — отметил глава города Максим Ряшин.

В здании площадью 97 квадратных метров будут работать два участковых уполномоченных и один инспектор по делам несовершеннолетних. Всего в Ханты-Мансийске 6 участковых пунктов полиции. Здания также используют и для приема депутатов города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске открылся новый пункт полиции на улице Рознина. В нем будут работать два участковых и инспектор по делам несовершеннолетних. Об этом сообщил стройкомплекс Югры в своем telegram-канале. «Благодаря поддержке Натальи Владимировны (губернатор ХМАО — прим. URA.RU) и государственным программам, появился этот участковый пункт полиции.Планируется, что в этом здании будут работать 3 сотрудника полиции», — отметил глава города Максим Ряшин. В здании площадью 97 квадратных метров будут работать два участковых уполномоченных и один инспектор по делам несовершеннолетних. Всего в Ханты-Мансийске 6 участковых пунктов полиции. Здания также используют и для приема депутатов города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...