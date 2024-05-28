В ЦИК озвучили сумму, вложенную в выборы президента РФ

ЦИК РФ: на президентские выборы в этом году было потрачено 29 млрд рублей

28 мая 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

На президентские выборы в РФ потратили 29 миллиардов рублей, передает ЦИК РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ходе организации и проведения президентских выборов в этом году было израсходовано 29 миллиардов рублей. Такие данные привел заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. «По итогам избирательной кампании по выборам президента РФ фактически расходы составили 29 миллиардов 784,7 миллиона рублей, или 89% от выделенных средств», — сказал Булаев на заседании ЦИК РФ. Трансляция заседания размещена на официальном сайте комиссии. Заместитель председателя ЦИК отметил, что всего из бюджета на организацию выборов в стране было выделено около 33 миллиардов. Президентские выборы состоялись в период с 15 по 17 марта. По итогам Владимир Путин одержал победу с результатами в 87,28% голосов избирателей. Инаугурация новоизбранного президента состоялась 7 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе организации и проведения президентских выборов в этом году было израсходовано 29 миллиардов рублей. Такие данные привел заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. «По итогам избирательной кампании по выборам президента РФ фактически расходы составили 29 миллиардов 784,7 миллиона рублей, или 89% от выделенных средств», — сказал Булаев на заседании ЦИК РФ. Трансляция заседания размещена на официальном сайте комиссии. Заместитель председателя ЦИК отметил, что всего из бюджета на организацию выборов в стране было выделено около 33 миллиардов. Президентские выборы состоялись в период с 15 по 17 марта. По итогам Владимир Путин одержал победу с результатами в 87,28% голосов избирателей. Инаугурация новоизбранного президента состоялась 7 мая.