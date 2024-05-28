Зеленский начал умолять партнеров дать право наносить удары по России

28 мая 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Зеленский начал просить НАТО разрешить Киеву бить по России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский начал умолять страны НАТО разрешить Киеву наносить удары вглубь России. Он также отметил продвижение российской армии на харьковском направлении. «Я буду говорить о самых недавних действиях в Харькове, где они [русские] прошли 10 километров. Сейчас представьте их [ВС РФ] стоящими на границе. Они стоят там, <…>, а вы не можете ответить. Просто потому что у нас нет права использовать оружие. <…> Вы отступаете, они продвигаются», — сказал Зеленский, прося разрешить Украине бить по российским территориям. По словам украинского лидера, запрет на атаки гражданской инфраструктуры РФ — это «нечестно». Свое заявление он сделал во время встречи с президентом Бельгии Александром Де Кроо. Трансляция проходит на YouTube-канале бельгийского главы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский начал умолять страны НАТО разрешить Киеву наносить удары вглубь России. Он также отметил продвижение российской армии на харьковском направлении. «Я буду говорить о самых недавних действиях в Харькове, где они [русские] прошли 10 километров. Сейчас представьте их [ВС РФ] стоящими на границе. Они стоят там, <…>, а вы не можете ответить. Просто потому что у нас нет права использовать оружие. <…> Вы отступаете, они продвигаются», — сказал Зеленский, прося разрешить Украине бить по российским территориям. По словам украинского лидера, запрет на атаки гражданской инфраструктуры РФ — это «нечестно». Свое заявление он сделал во время встречи с президентом Бельгии Александром Де Кроо. Трансляция проходит на YouTube-канале бельгийского главы.