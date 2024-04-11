Что известно об арестованной экс-невестке Чернецкого

К арестованной экс-невестке Чернецкого уже приходили с обысками

11 апреля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Анастасию Чернецкую задержали после обысков в БЦ «Клевер парк» 20 марта Фото со страницы Анастасии Чернецкой, vk.com Задержанная по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере невестка экс-мэра Аркадия Чернецкого Анастасия ранее уже попадала в криминальные сводки. Например, в 2009 году в ее агентстве «Центрус» прошли обыски по уголовному делу «Екатеринбургского центра размещения рекламы». Также она владела рекламным агентством «Такса», а сейчас является учредителем двух компаний. Все, что известно о деле Анастасии Чернецкой и ей самой, — в сбойке URA.RU. За что задержали Анастасию Чернецкую Анастасию Чернецкую задержали после обысков в БЦ «Клевер Парк». Они прошли 20 марта. По одной из версий, которую транслирует портал 66.ru, дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны на сумму 50 млн. По данным URA.RU, речь может идти о незаконном возмещении из бюджета НДС на сумму до миллиарда рублей. Сейчас Чернецкая находится в СИЗО в Челябинске. Знакомые с нею собеседники URA.RU, допускают, что Анастасия могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Говорят, она плотно работала со строительной фирмой некоего Василия П. и могла не знать всех деталей. Сам Аркадий Чернецкий заявил, что не знает подробности задержания невестки, так как давно с ней не общается. С его сыном она развелась 13 лет назад. Какими компаниями она владеет Новость по теме После обысков в БЦ Екатеринбурга арестовали бывшую невестку Чернецкого На спарк-сервисах Чернецкая числится как владелица двух компаний. Рекламное агентство «Сиба» было зарегистрировано в октябре 2020 года. Его уставной капитал 69 млн рублей. В 2021 году «Сиба» заработала 2,6 млн рублей, в 2022-м уже 10,7 млн, прогнозируемая прибыль на 2023 год — 16 млн (согласно данным СБИС). При этом расходы компании намного выше — 19,6 млн в 2021-м, 27,6 млн в 2022-м, 38,9 в 2023-м. Компания «Сиба» дважды участвовала в судах — в качестве истца и в качестве третьего лица. Сумма спора по одному — 1,6 млн рублей, по другому — 2 млн. За все годы работы компания уплатила налогов на 2,6 млн рублей. Другая компания — «Витабокс» — была зарегистрирована в октябре 2019 года. Она специализируется на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях. Самая большая прибыль у компании была в 2021 году — 3 млн рублей, при этом расходы тогда составили 3,2 млн. Также Чернецкая была в составе учредителей рекламного агентства «Такса» (с 2008 по 2020 годы), агентства «Центрус» (летом 2023 года операции по счетам приостановили по решению ФНС), сотрудничавшего с городской администрацией, и благотворительного фонда «Содействие гимназии №9». Что писали об Анастасии Чернецкой в прессе В 2009 году фамилия Анастасии Чернецкой звучала в контексте уголовного дела о коммерческом подкупе в отношении одного из руководителей «Екатеринбургского центра размещения рекламы» (ЕЦРР). Тогда силовики проводили обыски в комитете по управлению городским имуществом (ЕКУГИ) в здании администрации, а также в фирме «Центрус». Тогда звучало, что все рекламщики вынуждены размещаться через ЕЦРР, а Анастасия Чернецкая напрямую через ЕКУГИ. Сам Чернецкий тогда заявлял, что его невестка ни при чем. В 2011 году Анастасия Чернецкая фигурировала в скандале с переделом рекламного рынка в Екатеринбурге. Ее называли в числе тех, кто мог продвигать интересы рекламной структуры «Метро 2000» при размещении объявлений в екатеринбургском метрополитене. Компанию тогда подозревали в фиктивном размещении рекламы: деньги за якобы оказанные услуги перечислялись, но сами работы не выполнялись, а компании-заказчики, согласные на такую схему работы, списывали суммы на некие маркетинговые расходы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанная по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере невестка экс-мэра Аркадия Чернецкого Анастасия ранее уже попадала в криминальные сводки. Например, в 2009 году в ее агентстве «Центрус» прошли обыски по уголовному делу «Екатеринбургского центра размещения рекламы». Также она владела рекламным агентством «Такса», а сейчас является учредителем двух компаний. Все, что известно о деле Анастасии Чернецкой и ей самой, — в сбойке URA.RU. Анастасию Чернецкую задержали после обысков в БЦ «Клевер Парк». Они прошли 20 марта. По одной из версий, которую транслирует портал 66.ru, дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны на сумму 50 млн. По данным URA.RU, речь может идти о незаконном возмещении из бюджета НДС на сумму до миллиарда рублей. Сейчас Чернецкая находится в СИЗО в Челябинске. Знакомые с нею собеседники URA.RU, допускают, что Анастасия могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Говорят, она плотно работала со строительной фирмой некоего Василия П. и могла не знать всех деталей. Сам Аркадий Чернецкий заявил, что не знает подробности задержания невестки, так как давно с ней не общается. С его сыном она развелась 13 лет назад. На спарк-сервисах Чернецкая числится как владелица двух компаний. Рекламное агентство «Сиба» было зарегистрировано в октябре 2020 года. Его уставной капитал 69 млн рублей. В 2021 году «Сиба» заработала 2,6 млн рублей, в 2022-м уже 10,7 млн, прогнозируемая прибыль на 2023 год — 16 млн (согласно данным СБИС). При этом расходы компании намного выше — 19,6 млн в 2021-м, 27,6 млн в 2022-м, 38,9 в 2023-м. Компания «Сиба» дважды участвовала в судах — в качестве истца и в качестве третьего лица. Сумма спора по одному — 1,6 млн рублей, по другому — 2 млн. За все годы работы компания уплатила налогов на 2,6 млн рублей. Другая компания — «Витабокс» — была зарегистрирована в октябре 2019 года. Она специализируется на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях. Самая большая прибыль у компании была в 2021 году — 3 млн рублей, при этом расходы тогда составили 3,2 млн. Также Чернецкая была в составе учредителей рекламного агентства «Такса» (с 2008 по 2020 годы), агентства «Центрус» (летом 2023 года операции по счетам приостановили по решению ФНС), сотрудничавшего с городской администрацией, и благотворительного фонда «Содействие гимназии №9». В 2009 году фамилия Анастасии Чернецкой звучала в контексте уголовного дела о коммерческом подкупе в отношении одного из руководителей «Екатеринбургского центра размещения рекламы» (ЕЦРР). Тогда силовики проводили обыски в комитете по управлению городским имуществом (ЕКУГИ) в здании администрации, а также в фирме «Центрус». Тогда звучало, что все рекламщики вынуждены размещаться через ЕЦРР, а Анастасия Чернецкая напрямую через ЕКУГИ. Сам Чернецкий тогда заявлял, что его невестка ни при чем. В 2011 году Анастасия Чернецкая фигурировала в скандале с переделом рекламного рынка в Екатеринбурге. Ее называли в числе тех, кто мог продвигать интересы рекламной структуры «Метро 2000» при размещении объявлений в екатеринбургском метрополитене. Компанию тогда подозревали в фиктивном размещении рекламы: деньги за якобы оказанные услуги перечислялись, но сами работы не выполнялись, а компании-заказчики, согласные на такую схему работы, списывали суммы на некие маркетинговые расходы.