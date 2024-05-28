Суд отказал отпускать домой «королеву марафонов» Блиновскую

Елена Блиновская останется в СИЗО
Суд решил не освобождать из-под стражи блогера Елену Блиновскую, сообщают журналисты. Ранее она погасила долги на 140 миллионов рублей.
«Суд не отпустил „королеву марафонов“ Елену Блиновскую из СИЗО», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что судьи приняли решение оставить блогера под стражей.
Блиновская была арестована за неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Блогер погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. Началась процедура снятия ареста с ее имущества.
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