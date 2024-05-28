Суд отказал отпускать домой «королеву марафонов» Блиновскую

Суд оставил блогера Елену Блиновскую под стражей

28 мая 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Елена Блиновская останется в СИЗО Фото: Софья Сандурская/ТАСС Суд решил не освобождать из-под стражи блогера Елену Блиновскую, сообщают журналисты. Ранее она погасила долги на 140 миллионов рублей. «Суд не отпустил „королеву марафонов“ Елену Блиновскую из СИЗО», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что судьи приняли решение оставить блогера под стражей. Блиновская была арестована за неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Блогер погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. Началась процедура снятия ареста с ее имущества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд решил не освобождать из-под стражи блогера Елену Блиновскую, сообщают журналисты. Ранее она погасила долги на 140 миллионов рублей. «Суд не отпустил „королеву марафонов“ Елену Блиновскую из СИЗО», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что судьи приняли решение оставить блогера под стражей. Блиновская была арестована за неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Блогер погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. Началась процедура снятия ареста с ее имущества.