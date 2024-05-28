Партнеры «Жизньмарта» отвернулись от сети после отравления покупателей

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Партнеры "Жизньмарта" боятся попасть под проверки
Партнеры "Жизньмарта" боятся попасть под проверки Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Часть фабрик отказались работать с «Жизньмартом» после отравления екатеринбуржцев едой из магазинов. С сетью боятся работать из-за угрозы попасть под проверки, рассказал владелец франшизы Иван Зайченко.

«Мы стоим с пустыми полками. Часть фабрик по какому-то уже совсем бесконечному разу проверяет Роспотребнадзор, кто-то сейчас с нами отказывается работать, боясь проверок и закрытия, а кто-то закрыт», — написал Зайченко в своем telegram-канале.

Екатеринбуржцы массово отравились продукцией «Жизньмарта». Санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. Зайченко опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление.

В компании начали расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане начали облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Владелец «Жизньмарта» призвал не делать этого, ведь под компенсацию попадут только 18 человек, которых отметили в Роспотребнадзоре. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Часть фабрик отказались работать с «Жизньмартом» после отравления екатеринбуржцев едой из магазинов. С сетью боятся работать из-за угрозы попасть под проверки, рассказал владелец франшизы Иван Зайченко. «Мы стоим с пустыми полками. Часть фабрик по какому-то уже совсем бесконечному разу проверяет Роспотребнадзор, кто-то сейчас с нами отказывается работать, боясь проверок и закрытия, а кто-то закрыт», — написал Зайченко в своем telegram-канале. Екатеринбуржцы массово отравились продукцией «Жизньмарта». Санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. Зайченко опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление. В компании начали расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане начали облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Владелец «Жизньмарта» призвал не делать этого, ведь под компенсацию попадут только 18 человек, которых отметили в Роспотребнадзоре. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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