Путин: Украина не может применять высокоточное оружие без космической разведки

Украина не способна использовать высокоточное оружие дальнего радиуса действия без данных космической разведки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без данных космической разведки», — заявил Путин во время беседы с журналистами по итогам визита в Узбекистан. Глава страны также отметил, что Россия тщательно следит за заявлениями о возможных ударах по территории Украины.
Ранее сообщалось, что ВСУ подвело западное вооружение, что стало причиной гибели украинских солдат. Газета The New York Time заявила, что высокоточные боеприпасы США оказались неэффективными из-за действий систем электронной борьбы России.
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