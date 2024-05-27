Путин и Мирзиеев провели переговоры в Узбекистане: о чем говорили лидеры стран

Президент РФ Владимир Путин после вступления в должность совершил свой первый визит в Узбекистан. Там он провел встречу с главой республики Шавкатом Мирзиеевым, где прошло обсуждение двустороннего сотрудничества стран. Об итогах встречи Путина и Мирзиеева — в материале URA.RU.
Первый визит Путина в Ташкент после переизбрания
Путин совершил один из своих первых визитов после переизбрания и формирования нового правительства в Ташкент, подчеркивая особое значение Узбекистана как стратегического партнера и надежного союзника. Путин отметил, что тесные и дружественные отношения двух стран развиваются на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Также глава РФ выразил уверенность в постоянном контакте и личном контроле актуальных вопросов двусторонних отношений с президентом Узбекистана, передает
Ожидания от переговоров
Переговоры между лидерами двух стран продолжились в расширенном формате с участием делегаций России и Узбекистана. Президент РФ выразил ожидание, что встреча в Ташкенте позволит обстоятельно обсудить всю повестку дня двусторонних отношений.
Импульс развития двусторонних отношений
Октябрьский визит президента Узбекистана в Россию в 2023 году стал знаковым событием, которое придало серьезный импульс двустороннему сотрудничеству. Российские министерства и ведомства активно работали над выполнением достигнутых договоренностей.
Стратегии торгово-экономического развития
Создание инвестиционной платформы
Президенты РФ и Узбекистана пришли к соглашению о запуске Совместной инвестиционной платформы, которая будет способствовать поддержке проектов предприятий обеих стран. Эта платформа может стать важным инструментом для укрепления экономических связей и развития межрегионального сотрудничества.
Увеличение инвестиций
Мирзиеев выразил уверенность в том, что прямые инвестиции значительно увеличатся, что пойдет на пользу экономике Узбекистана. В России работает около 700 компаний с узбекским капиталом с начала 2022 года, а в Узбекистане действует порядка 3000 предприятий с российским участием.
Благодаря созданию благоприятных условий для прямых инвестиций российские инвестиции в Узбекистан продолжают увеличиваться. На текущий момент они достигли почти 10 миллиардов долларов.
Путин отметил, что в ходе текущего визита был принят перечень мер, утвержденный по итогам переговоров в Москве в октябре 2023 года. Он также выделил важность совместного проведения четвертой международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая прошла в апреле 2024 года в Ташкенте.
Положительная динамика торговли и инвестиций закрепляется работой совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. Ее возглавляет вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров.
Товарооборот между РФ и Узбекистаном
Товарооборот между Россией и Узбекистаном продолжает расти, демонстрируя положительную динамику. Портфель совместных проектов двух стран достиг внушительной отметки в 45 миллиардов долларов. Также, по словам Мирзиеева, страны намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов в ближайшее время.
Путин выразил уверенность в дальнейшем увеличении темпов роста товарооборота, основываясь на данных за первый квартал текущего года. Согласно российской статистике, рост уже составил более 20%, что является хорошим результатом.
Увеличение поставок газа
Путин в ходе встречи с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым выразил готовность России увеличить объем поставок газа в Узбекистан. Он также подчеркнул, что в настоящее время рассматриваются крупные инфраструктурные проекты в ключевых отраслях экономики двух стран.
Рост экономических связей и совместных проектов
Дорожная карта по сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, состоящая из 63 пунктов, успешно выполняется. Владимир Путин выразил удовлетворение темпами развития экономических связей и отметил значительный рост товарооборота между странами, который по узбекским данным составил около 30% за прошлый год.
Также Путин отметил, что флагманские проекты, включая строительство металлургического кластера и газохимического комплекса, получат финансовую поддержку от ведущих российских кредитных организаций, таких как Газпромбанк и госкорпорация развития ВЭБ.
Укрепление гуманитарных связей
Владимир Путин на встрече с Мирзиеевым выразил особую признательность за проведение русских сезонов в Узбекистане. В рамках них прошли гастроли известных театральных и музыкальных коллективов, выставки, кинопоказы и мастер-классы. В ответ, в России запланированы дни культуры Узбекистана, что предусматривает выставки и гастроли узбекских театров.
Президент РФ также отметил, что Узбекистан находится на первом месте среди стран СНГ по количеству студентов, обучающихся в российских вузах, их число превышает 63 тысячи. При этом около 14 тысяч узбекских студентов получают образование в России на безвозмездной основе. Путин особо выделил достигнутые договоренности о создании филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли в Узбекистане. Он также добавил, что в рамках визита планируется принятие Программы культурного сотрудничества.
Поддержание двусторонних отношений
В ходе переговоров Владимир Путин заявил о стратегическом партнерстве и надежном союзничестве между Россией и Узбекистаном. Он отметил, что отношения двух стран развиваются динамично и основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Глава РФ также выразил уверенность в том, что он и президент Узбекистана лично контролируют все актуальные аспекты двусторонних отношений. Он заявил, что все планы, обсужденные с узбекским лидером, будут реализованы.
Кроме того, президент РФ упомянул, что в ходе текущих переговоров будет подписан значительный пакет документов, который охватывает широкий спектр сфер сотрудничества, включая торговлю, промышленность, мирный атом, культуру, науку и образование. Помимо прочего, Путин подчеркнул роль России как одного из ведущих торговых партнеров Узбекистана.
Строительство АЭС в Узбекистане
Владимир Путин в ходе встречи анонсировал подписание соглашения о строительстве атомных электростанций малой мощности в Узбекистане. По этому соглашению уже давно обсуждаются технические аспекты и условия реализации.
Сотрудничество «РусГидро» с Узбекистаном в сфере энергетики
«РусГидро» активно участвует в развитии энергетической инфраструктуры Узбекистана, оказывая содействие в создании мощностей маневренной генерации. Также на повестке дня стоит строительство двух крупных гидроаккумулирующих электростанций на озерах Айдаркуль и Кара. Общая производительная мощность данных объектов составит 1 гигаватт.
Новые шаги в экономическом сотрудничестве
Шавкат Мирзиеев объявил о скором запуске полноценного торгового представительства Узбекистана в России. Оно будет способствовать реализации торговых сделок и экономических проектов.
Обсуждение сотрудничества в области трудовой миграции
Шавкат Мирзиеев подчеркнул значимость организации системного взаимодействия и внедрения эффективных механизмов для регулирования трудовой миграции. Президент РФ выразил поддержку усилиям по упорядочиванию миграционных процессов, подчеркнув важность совместных действий в этой области.
Укрепление связей в области машиностроения, авиации и туризма
Транспортное машиностроение
Москва и Ташкент подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспортного машиностроения. В рамках двустороннего сотрудничества между Россией и Узбекистаном разрабатывается комплексная программа, направленная на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры в Узбекистане. Программа предусматривает поставки российской железнодорожной техники и организацию ее производства на территории Узбекистана.
Особое внимание уделяется проекту создания международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединит Россию и Белоруссию с побережьем Индийского океана. Один из маршрутов коридора может пролегать через территорию Узбекистана или в непосредственной близости от нее.
Взаимодействие в сфере авиации и туризма
Министерство цифрового развития Узбекистана и Министерство промышленности и торговли России договорились о взаимном обмене опытом в формировании и развитии индустрии авиационных систем. Также председатель комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев и председатель Сбербанка Герман Греф достигли соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере туризма. Это соглашение предполагает создание благоприятных условий для развития туристических связей между странами.
Развитие агрологистических центров
В ходе переговоров было заключено соглашение по реализации проектов, направленных на развитие агрологистических центров в Узбекистане. Данное сотрудничество нацелено на улучшение инфраструктуры и логистики в аграрном секторе.
Производство химической продукции
Российская и узбекская стороны достигли соглашения об организации производства химической продукции на территории Узбекистана. Соглашение касается создания предприятий по выпуску химикатов, что способствует диверсификации промышленности и укреплению экономического потенциала страны.
Переход на расчеты в национальных валютах между странами
Владимир Путин подчеркнул значительный шаг в экономических отношениях между РФ и Узбекистаном, отметив переход на расчеты в национальных валютах. Это изменение подразумевает укрепление экономической независимости обеих стран от внешних валютных колебаний и повышение стабильности взаимных расчетов.
Важность международного сотрудничества
Узбекский глава выразил необходимость продолжения тесного взаимодействия между Москвой и Ташкентом в международных и региональных структурах, таких как ООН, СНГ и ШОС. Он также подчеркнул важность регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Визит Путина открывает новую страницу в отношениях с Узбекистаном
Шавкат Мирзиеев отметил, что визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан символизирует начало новой вехи в двусторонних отношениях между странами. Ташкент заинтересован в дальнейшем развитии активного политического диалога с Москвой и планирует углублять интенсивные контакты на всех уровнях — от парламентов до общественных и деловых кругов.
Сегодня под руководством глав двух государств состоится первое заседание Совета регионов Узбекистана и России. В нем будут принимать участие руководители более чем 40 регионов из двух стран.
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