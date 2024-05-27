Путин и Мирзиеев провели переговоры в Узбекистане: о чем говорили лидеры стран

Мирзиеев и Путин в ходе переговоров подписали свыше 20 соглашений

27 мая 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Путин и Мирзиеев обсудили увеличение инвестиций между РФ и Узбекистаном Фото: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан/https://president.uz Президент РФ Владимир Путин после вступления в должность совершил свой первый визит в Узбекистан. Там он провел встречу с главой республики Шавкатом Мирзиеевым, где прошло обсуждение двустороннего сотрудничества стран. Об итогах встречи Путина и Мирзиеева — в материале URA.RU. Первый визит Путина в Ташкент после переизбрания Путин совершил один из своих первых визитов после переизбрания и формирования нового правительства в Ташкент, подчеркивая особое значение Узбекистана как стратегического партнера и надежного союзника. Путин отметил, что тесные и дружественные отношения двух стран развиваются на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Также глава РФ выразил уверенность в постоянном контакте и личном контроле актуальных вопросов двусторонних отношений с президентом Узбекистана, передает сайт Кремля . Ожидания от переговоров Переговоры между лидерами двух стран продолжились в расширенном формате с участием делегаций России и Узбекистана. Президент РФ выразил ожидание, что встреча в Ташкенте позволит обстоятельно обсудить всю повестку дня двусторонних отношений. Импульс развития двусторонних отношений Октябрьский визит президента Узбекистана в Россию в 2023 году стал знаковым событием, которое придало серьезный импульс двустороннему сотрудничеству. Российские министерства и ведомства активно работали над выполнением достигнутых договоренностей. Стратегии торгово-экономического развития Создание инвестиционной платформы Президенты РФ и Узбекистана пришли к соглашению о запуске Совместной инвестиционной платформы, которая будет способствовать поддержке проектов предприятий обеих стран. Эта платформа может стать важным инструментом для укрепления экономических связей и развития межрегионального сотрудничества. Увеличение инвестиций Мирзиеев выразил уверенность в том, что прямые инвестиции значительно увеличатся, что пойдет на пользу экономике Узбекистана. В России работает около 700 компаний с узбекским капиталом с начала 2022 года, а в Узбекистане действует порядка 3000 предприятий с российским участием. Благодаря созданию благоприятных условий для прямых инвестиций российские инвестиции в Узбекистан продолжают увеличиваться. На текущий момент они достигли почти 10 миллиардов долларов. Путин отметил, что в ходе текущего визита был принят перечень мер, утвержденный по итогам переговоров в Москве в октябре 2023 года. Он также выделил важность совместного проведения четвертой международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая прошла в апреле 2024 года в Ташкенте. Положительная динамика торговли и инвестиций закрепляется работой совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. Ее возглавляет вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров. Товарооборот между РФ и Узбекистаном Товарооборот между Россией и Узбекистаном продолжает расти, демонстрируя положительную динамику. Портфель совместных проектов двух стран достиг внушительной отметки в 45 миллиардов долларов. Также, по словам Мирзиеева, страны намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов в ближайшее время. Путин выразил уверенность в дальнейшем увеличении темпов роста товарооборота, основываясь на данных за первый квартал текущего года. Согласно российской статистике, рост уже составил более 20%, что является хорошим результатом. Увеличение поставок газа Путин в ходе встречи с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым выразил готовность России увеличить объем поставок газа в Узбекистан. Он также подчеркнул, что в настоящее время рассматриваются крупные инфраструктурные проекты в ключевых отраслях экономики двух стран. Рост экономических связей и совместных проектов Дорожная карта по сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, состоящая из 63 пунктов, успешно выполняется. Владимир Путин выразил удовлетворение темпами развития экономических связей и отметил значительный рост товарооборота между странами, который по узбекским данным составил около 30% за прошлый год. Также Путин отметил, что флагманские проекты, включая строительство металлургического кластера и газохимического комплекса, получат финансовую поддержку от ведущих российских кредитных организаций, таких как Газпромбанк и госкорпорация развития ВЭБ. Укрепление гуманитарных связей Владимир Путин на встрече с Мирзиеевым выразил особую признательность за проведение русских сезонов в Узбекистане. В рамках них прошли гастроли известных театральных и музыкальных коллективов, выставки, кинопоказы и мастер-классы. В ответ, в России запланированы дни культуры Узбекистана, что предусматривает выставки и гастроли узбекских театров. Президент РФ также отметил, что Узбекистан находится на первом месте среди стран СНГ по количеству студентов, обучающихся в российских вузах, их число превышает 63 тысячи. При этом около 14 тысяч узбекских студентов получают образование в России на безвозмездной основе. Путин особо выделил достигнутые договоренности о создании филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли в Узбекистане. Он также добавил, что в рамках визита планируется принятие Программы культурного сотрудничества. Поддержание двусторонних отношений В ходе переговоров Владимир Путин заявил о стратегическом партнерстве и надежном союзничестве между Россией и Узбекистаном. Он отметил, что отношения двух стран развиваются динамично и основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Глава РФ также выразил уверенность в том, что он и президент Узбекистана лично контролируют все актуальные аспекты двусторонних отношений. Он заявил, что все планы, обсужденные с узбекским лидером, будут реализованы. Кроме того, президент РФ упомянул, что в ходе текущих переговоров будет подписан значительный пакет документов, который охватывает широкий спектр сфер сотрудничества, включая торговлю, промышленность, мирный атом, культуру, науку и образование. Помимо прочего, Путин подчеркнул роль России как одного из ведущих торговых партнеров Узбекистана. Строительство АЭС в Узбекистане Владимир Путин в ходе встречи анонсировал подписание соглашения о строительстве атомных электростанций малой мощности в Узбекистане. По этому соглашению уже давно обсуждаются технические аспекты и условия реализации. Сотрудничество «РусГидро» с Узбекистаном в сфере энергетики «РусГидро» активно участвует в развитии энергетической инфраструктуры Узбекистана, оказывая содействие в создании мощностей маневренной генерации. Также на повестке дня стоит строительство двух крупных гидроаккумулирующих электростанций на озерах Айдаркуль и Кара. Общая производительная мощность данных объектов составит 1 гигаватт. Новые шаги в экономическом сотрудничестве Шавкат Мирзиеев объявил о скором запуске полноценного торгового представительства Узбекистана в России. Оно будет способствовать реализации торговых сделок и экономических проектов. Обсуждение сотрудничества в области трудовой миграции Шавкат Мирзиеев подчеркнул значимость организации системного взаимодействия и внедрения эффективных механизмов для регулирования трудовой миграции. Президент РФ выразил поддержку усилиям по упорядочиванию миграционных процессов, подчеркнув важность совместных действий в этой области. Укрепление связей в области машиностроения, авиации и туризма Транспортное машиностроение Москва и Ташкент подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспортного машиностроения. В рамках двустороннего сотрудничества между Россией и Узбекистаном разрабатывается комплексная программа, направленная на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры в Узбекистане. Программа предусматривает поставки российской железнодорожной техники и организацию ее производства на территории Узбекистана. Особое внимание уделяется проекту создания международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединит Россию и Белоруссию с побережьем Индийского океана. Один из маршрутов коридора может пролегать через территорию Узбекистана или в непосредственной близости от нее. Взаимодействие в сфере авиации и туризма Министерство цифрового развития Узбекистана и Министерство промышленности и торговли России договорились о взаимном обмене опытом в формировании и развитии индустрии авиационных систем. Также председатель комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев и председатель Сбербанка Герман Греф достигли соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере туризма. Это соглашение предполагает создание благоприятных условий для развития туристических связей между странами. Развитие агрологистических центров В ходе переговоров было заключено соглашение по реализации проектов, направленных на развитие агрологистических центров в Узбекистане. Данное сотрудничество нацелено на улучшение инфраструктуры и логистики в аграрном секторе. Производство химической продукции Российская и узбекская стороны достигли соглашения об организации производства химической продукции на территории Узбекистана. Соглашение касается создания предприятий по выпуску химикатов, что способствует диверсификации промышленности и укреплению экономического потенциала страны. Переход на расчеты в национальных валютах между странами Владимир Путин подчеркнул значительный шаг в экономических отношениях между РФ и Узбекистаном, отметив переход на расчеты в национальных валютах. Это изменение подразумевает укрепление экономической независимости обеих стран от внешних валютных колебаний и повышение стабильности взаимных расчетов. Важность международного сотрудничества Узбекский глава выразил необходимость продолжения тесного взаимодействия между Москвой и Ташкентом в международных и региональных структурах, таких как ООН, СНГ и ШОС. Он также подчеркнул важность регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Визит Путина открывает новую страницу в отношениях с Узбекистаном Шавкат Мирзиеев отметил, что визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан символизирует начало новой вехи в двусторонних отношениях между странами. Ташкент заинтересован в дальнейшем развитии активного политического диалога с Москвой и планирует углублять интенсивные контакты на всех уровнях — от парламентов до общественных и деловых кругов. Сегодня под руководством глав двух государств состоится первое заседание Совета регионов Узбекистана и России. В нем будут принимать участие руководители более чем 40 регионов из двух стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин после вступления в должность совершил свой первый визит в Узбекистан. Там он провел встречу с главой республики Шавкатом Мирзиеевым, где прошло обсуждение двустороннего сотрудничества стран. Об итогах встречи Путина и Мирзиеева — в материале URA.RU. Путин совершил один из своих первых визитов после переизбрания и формирования нового правительства в Ташкент, подчеркивая особое значение Узбекистана как стратегического партнера и надежного союзника. Путин отметил, что тесные и дружественные отношения двух стран развиваются на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Также глава РФ выразил уверенность в постоянном контакте и личном контроле актуальных вопросов двусторонних отношений с президентом Узбекистана, передает сайт Кремля. Переговоры между лидерами двух стран продолжились в расширенном формате с участием делегаций России и Узбекистана. Президент РФ выразил ожидание, что встреча в Ташкенте позволит обстоятельно обсудить всю повестку дня двусторонних отношений. Октябрьский визит президента Узбекистана в Россию в 2023 году стал знаковым событием, которое придало серьезный импульс двустороннему сотрудничеству. Российские министерства и ведомства активно работали над выполнением достигнутых договоренностей. Президенты РФ и Узбекистана пришли к соглашению о запуске Совместной инвестиционной платформы, которая будет способствовать поддержке проектов предприятий обеих стран. Эта платформа может стать важным инструментом для укрепления экономических связей и развития межрегионального сотрудничества. Мирзиеев выразил уверенность в том, что прямые инвестиции значительно увеличатся, что пойдет на пользу экономике Узбекистана. В России работает около 700 компаний с узбекским капиталом с начала 2022 года, а в Узбекистане действует порядка 3000 предприятий с российским участием. Благодаря созданию благоприятных условий для прямых инвестиций российские инвестиции в Узбекистан продолжают увеличиваться. На текущий момент они достигли почти 10 миллиардов долларов. Путин отметил, что в ходе текущего визита был принят перечень мер, утвержденный по итогам переговоров в Москве в октябре 2023 года. Он также выделил важность совместного проведения четвертой международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая прошла в апреле 2024 года в Ташкенте. Положительная динамика торговли и инвестиций закрепляется работой совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. Ее возглавляет вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров. Товарооборот между Россией и Узбекистаном продолжает расти, демонстрируя положительную динамику. Портфель совместных проектов двух стран достиг внушительной отметки в 45 миллиардов долларов. Также, по словам Мирзиеева, страны намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов в ближайшее время. Путин выразил уверенность в дальнейшем увеличении темпов роста товарооборота, основываясь на данных за первый квартал текущего года. Согласно российской статистике, рост уже составил более 20%, что является хорошим результатом. Дорожная карта по сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, состоящая из 63 пунктов, успешно выполняется. Владимир Путин выразил удовлетворение темпами развития экономических связей и отметил значительный рост товарооборота между странами, который по узбекским данным составил около 30% за прошлый год. Также Путин отметил, что флагманские проекты, включая строительство металлургического кластера и газохимического комплекса, получат финансовую поддержку от ведущих российских кредитных организаций, таких как Газпромбанк и госкорпорация развития ВЭБ. Владимир Путин на встрече с Мирзиеевым выразил особую признательность за проведение русских сезонов в Узбекистане. В рамках них прошли гастроли известных театральных и музыкальных коллективов, выставки, кинопоказы и мастер-классы. В ответ, в России запланированы дни культуры Узбекистана, что предусматривает выставки и гастроли узбекских театров. Президент РФ также отметил, что Узбекистан находится на первом месте среди стран СНГ по количеству студентов, обучающихся в российских вузах, их число превышает 63 тысячи. При этом около 14 тысяч узбекских студентов получают образование в России на безвозмездной основе. Путин особо выделил достигнутые договоренности о создании филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли в Узбекистане. Он также добавил, что в рамках визита планируется принятие Программы культурного сотрудничества. В ходе переговоров Владимир Путин заявил о стратегическом партнерстве и надежном союзничестве между Россией и Узбекистаном. Он отметил, что отношения двух стран развиваются динамично и основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Глава РФ также выразил уверенность в том, что он и президент Узбекистана лично контролируют все актуальные аспекты двусторонних отношений. Он заявил, что все планы, обсужденные с узбекским лидером, будут реализованы. Кроме того, президент РФ упомянул, что в ходе текущих переговоров будет подписан значительный пакет документов, который охватывает широкий спектр сфер сотрудничества, включая торговлю, промышленность, мирный атом, культуру, науку и образование. Помимо прочего, Путин подчеркнул роль России как одного из ведущих торговых партнеров Узбекистана. Владимир Путин в ходе встречи анонсировал подписание соглашения о строительстве атомных электростанций малой мощности в Узбекистане. По этому соглашению уже давно обсуждаются технические аспекты и условия реализации. «РусГидро» активно участвует в развитии энергетической инфраструктуры Узбекистана, оказывая содействие в создании мощностей маневренной генерации. Также на повестке дня стоит строительство двух крупных гидроаккумулирующих электростанций на озерах Айдаркуль и Кара. Общая производительная мощность данных объектов составит 1 гигаватт. Шавкат Мирзиеев подчеркнул значимость организации системного взаимодействия и внедрения эффективных механизмов для регулирования трудовой миграции. Президент РФ выразил поддержку усилиям по упорядочиванию миграционных процессов, подчеркнув важность совместных действий в этой области. Москва и Ташкент подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транспортного машиностроения. В рамках двустороннего сотрудничества между Россией и Узбекистаном разрабатывается комплексная программа, направленная на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры в Узбекистане. Программа предусматривает поставки российской железнодорожной техники и организацию ее производства на территории Узбекистана. Особое внимание уделяется проекту создания международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединит Россию и Белоруссию с побережьем Индийского океана. Один из маршрутов коридора может пролегать через территорию Узбекистана или в непосредственной близости от нее. Министерство цифрового развития Узбекистана и Министерство промышленности и торговли России договорились о взаимном обмене опытом в формировании и развитии индустрии авиационных систем. Также председатель комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев и председатель Сбербанка Герман Греф достигли соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере туризма. Это соглашение предполагает создание благоприятных условий для развития туристических связей между странами. В ходе переговоров было заключено соглашение по реализации проектов, направленных на развитие агрологистических центров в Узбекистане. Данное сотрудничество нацелено на улучшение инфраструктуры и логистики в аграрном секторе. Российская и узбекская стороны достигли соглашения об организации производства химической продукции на территории Узбекистана. Соглашение касается создания предприятий по выпуску химикатов, что способствует диверсификации промышленности и укреплению экономического потенциала страны. Узбекский глава выразил необходимость продолжения тесного взаимодействия между Москвой и Ташкентом в международных и региональных структурах, таких как ООН, СНГ и ШОС. Он также подчеркнул важность регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Шавкат Мирзиеев отметил, что визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан символизирует начало новой вехи в двусторонних отношениях между странами. Ташкент заинтересован в дальнейшем развитии активного политического диалога с Москвой и планирует углублять интенсивные контакты на всех уровнях — от парламентов до общественных и деловых кругов. Сегодня под руководством глав двух государств состоится первое заседание Совета регионов Узбекистана и России. В нем будут принимать участие руководители более чем 40 регионов из двух стран.